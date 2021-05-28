楊采妮4年前懷孕　長輩要求棄養哥基／臘腸　她一句K.O.從不後悔

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-28 15:44

近日楊采妮在社交平台上分享了幾張照片，除了講述丈夫與兩位兒子為她炮製的47歲生日驚喜外，更有一家人溫馨的家庭照和兩隻愛犬相伴。經歷種種後，如今收獲美滿婚姻與幸福家庭的楊采妮，實在令人欣喜。但原來在楊采妮懷孕的時候，曾被長輩要求棄養家中的毛孩，認為牠們對孩子不好，當時的她聽到後立刻用一句話K.O.長輩的無理要求。

Charlie一家四口中。（fb＠楊采妮 charlie young）

47歲楊采妮近日在社交網站上分享了一張溫馨的全家福，自結婚後便淡出幕前的她在4年前和新加坡籍老公邱韶智誕下一對孖仔，一家人和樂融融。楊采妮無論在產前還是產後也一直飼養狗狗，不時也會分享一些孩子和毛孩的互動照片，但原來這樣人狗共處的和諧畫面是得來不易。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在楊采妮懷孕期間，有不少長輩都對她說「狗仔骯髒，會影響胎兒，叫她送走毛孩。」但早已把毛孩當成自己家人的楊采妮，立刻用一句話K.O.長輩們的無理要求。

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毛孩和小孩並不是二擇其一，很多長輩常有一些守舊的思想認為毛孩就是骯髒，是破壞王會影響小孩，但其實正確的教育能教導小孩成為一個有責任心的人，和毛孩共同成長，並作為彼此的玩伴和依靠。

▼▼同場加映：41歲胡杏兒日前在社交平台Instagram上載了兩張溫馨的照片，宣佈順產誕下第三胎囝囝！胡杏兒本身是一位貓奴，高峰期曾飼養8隻貓咪，懷上大兒子李奕霆時，也有在家裏照顧愛貓「包包」，並沒有因為懷孕而拋棄貓咪。其實，圈中有多位女藝人在懷孕期間也沒有放棄家中的貓狗，讓我們一起來了解她們的生活吧。▼▼

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▼▼同場加映：娛樂圈中也有很多愛狗的夫婦，即使成為父母後亦沒有棄養家中狗狗，包括楊怡和羅仲謙、余文樂和王棠雲，以及陳柏宇和符曉薇。▼▼

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