狗狗冷知識｜貴婦狗最好色？狗狗常出現騎乘動作　暗藏4大原因

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-07-01 08:02

有人說，給狗狗絕育了就能阻止狗狗做猥瑣動作了，這是沒有養過小公狗的說法。小貴婦狗（泰迪犬）被稱為「泰日天」是有原因的。而小公狗有這樣的行為，除了天性，還有主人的後天激勵、配合所養成的。小公狗在性成熟的過程中，就會逐步學會爬跨行為，這是動物天性裡面的東西，不用觀察、學習都可能會自然發生。

狗狗的騎乘動作可能有不同的原因，並不總是那麼齷齪。（按圖看清！👇👇👇）

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那麼解決方案也顯得非常簡單了：不要給牠這個行為表現出支持鼓勵，而且應該主動拒絕和打斷這種行為。

當狗狗一開始做這個行為的時候，我們就可以對牠進行制止，如果牠爬跨的對像是我們的腿腳，我們就應該保護好自己的腿腳，用手把狗狗推開，讓牠根本無法爬到我們腿上進行動作。經過一次兩次三次的阻斷，狗狗明白你的腿腳是不可侵犯的，牠就不會再對你做出這樣的動作了。

而如果真的希望通過絕育來減少這個行為的發生，就應該在狗狗學會爬跨動作之前，第一次發情前進行絕育，狗狗沒有發生過這個行為就被絕育，確實能大幅度降低這個行為發生的機率。而如果牠已經學會了爬跨行為，再進行絕育，即使後面徹底絕育成功，小公狗仍然可能會在今後的日子中進行爬跨行為的，筆者家的蛋撻「公公」就是如此。

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▼▼同場加映：有位居住在台中的狗主，最近因為要出遠門，就把兩隻巨型貴婦狗交給爸照顧。兩隻正值孩童時期的狗狗，整天都在家裏吵吵鬧鬧，令這位阿公吃不消，對牠們做出「邪惡手勢」，結果牠們竟然靜下來......▼▼

▼點撃圖片放大：看阿公做了什麼令狗狗安靜、媽崩潰▼

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