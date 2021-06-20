寵物健康｜門牙竟然最易藏牙菌斑？　4個方法讓狗狗遠離牙周病

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-06-20 08:02

狗狗蛀牙了？ 不不不！狗狗的牙齒為三角形，不像人的臼齒一樣容易藏污垢。唾液又偏鹼性，減少酸性物質對牙齒的侵蝕，正常狗狗一般不會蛀牙。

主人以為的蛀牙，其實是牙周病。牙肉萎縮、牙齒破損、咬合不正等，尤其是城市寵兒小型犬，因牙齒小又密集，更容易產生牙周問題。

牙周病=牙結石？

牙周病並非牙結石引起的，而是牙菌斑，那種牙齒上黏糊的東西。牙菌斑導致牙齦發炎，而刷牙就能輕鬆清除它。但只要主人偷懶不刷，沉積的牙菌斑便會石灰化，變成牙結石。若是出現牙結石，就已經得了牙周病。

臭臭的味道，也不是牙結石的錯，而是牙齦發炎和流膿產生的氣味。清除牙結石只能算是治療牙周病的一環，還得按情況進行牙根整平、洗淨、排膿、塗藥等處置，聽起來就很麻煩。而且牙周病是不可治癒的，之後除了要天天替狗刷牙，還得定期回診。雖然治療牙周病很麻煩，還是沒讓主人們把狗的牙齒問題放在心上。

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狗牙周病50年來毫無改善

根據15年近千位狗主人做的問卷調查，一半的主人都沒有給狗刷牙的習慣。 日本唯一同時擁有牙醫博士與獸醫師資格的動物牙科專家——花小金井動物醫院院長林一彥說：

7-8歲狗兒的牙周病罹患率約80%，與40-50年前相比毫無改善；相較之下，人類則因口腔清潔習慣的普及，45歲以上的成人牙周病罹患率約40%。人類每天早晚會刷兩次牙，只顧著刷自己的牙齒，卻對愛犬置之不理，我認為這是主人的怠惰。

但我經常看的博主，即使很認真地養家裡的哥基少爺，但狗狗最終也因為牙齒問題，拔掉了4顆牙齒。

主人回想自己幫狗狗刷牙，都是把重點放在犬齒及後面的牙齒，以為只要沒有牙結石就好。卻沒有仔細刷門牙，從沒有翻開嘴唇仔細刷牙縫，牙菌斑就悄悄藏在這裡……

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