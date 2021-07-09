黑白貓偷舔「大哥的女人」被發現　示愛行為令貓大哥秒發火

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-09 10:18

台灣網友Ingrid日前拍到了一齣爆笑的三角戀劇情，只見當賓士貓「兩光」與虎斑貓「海苔」躺在一起時，橘白貓「閉俗」便走過來湊一咖；然而，當兩光轉頭好意幫閉俗舔毛時，下一秒，一旁的大哥海苔便瞬間發出警告的吼聲，嚇得兩光馬上停下了動作，錯綜複雜的劇情也讓網友直呼，「愛情裡容不得一點舔毛！」

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影片中，當閉俗路過賓士貓兩光，準備走去找牠的男朋友海苔時，下一秒，兩光便回頭舔了舔閉俗，而這個舉動，便讓大哥海苔瞬間暴走。只見海苔在看到後發出了一聲吼叫宣示主權；然而，兩光似乎不了解其中意思，還又偷偷舔了閉俗一口，讓海苔氣得又叫了一聲，彷彿在說，「那是我的女人，你別碰！」

被兇後的兩光便一直呈現呆滯狀態，滿臉無奈地看向鏡頭，海苔則在替閉俗洗完臉後，便直勾勾地盯著小弟，爆笑的三角戀劇情讓兩光媽Ingrid也無奈笑說，「小情侶是真心的，兩光就是白目！」海苔與閉俗是先前抓紮的喵情侶，已經在一起生活超過7年，兩光則是最近才加入的喵夥伴。Ingrid說，「兩光是最近搬新工作室外面撈的，愛媽說牠已經流浪4、5年了。」

事後兩光便待在原地當電燈泡。（圖／ETtoday提供，Facebook@五喵賠錢日常授權使用）

兩光媽在接受《ETtoday寵物雲》採訪時笑說，「兩光最後還是不離開，待在原地當電燈泡，所以都說牠很白目，兩光平常不會被兇，但牠蠻努力想融入貓群的！」海苔是個親人又親貓的喵星人，自認是貓老大守護著貓群，常與不親人的閉俗黏在一起。兩光媽笑說，「牠們無時無刻黏在一起，但小情侶有時也會吵架！」

兩光媽Ingrid與朋友共從路邊撿回了5隻貓咪飼養，並時常在Facebook「五喵賠錢日常」分享貓咪們的生活，Ingrid表示，「我們的裡面的貓都是從路上撈來的，也有誘捕龍租借，浪浪也值得被愛，領養不棄養。」影片上傳後，網友們也紛紛留言笑說，「這是演哪一齣啊XD」、「賓士的眼神好有戲～」、「到底誰是大房誰是二房？！」、「佔有慾好強啊XD」、「在線等續集」、「支持貓演員出道！」

▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。不過牠好像不知道自己已經長大，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

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