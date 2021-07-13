拉布拉多犬｜狗誤吞這小食後兩日亡　媽千字文哭訴：木糖醇是劇毒

作為狗主的你應多留意這訊息，因為一時疏忽便足以令狗狗喪命。

在加拿大溫尼伯，狗主Lynnette Beaudin近日分享了一段令她極為心痛的經歷。與她相伴10年的拉布拉多尋回犬Hiccup，早前因為貪吃，誤吞了某款小食而喪生。Lynnette含淚寫下警世文，表示：「木醣醇對狗狗是劇毒」，要所有狗主多加注意千萬不能忽略。



10歲的Hiccup，因偷吃小食而喪命，令Lynnette傷心不已，更寫下千之文告戒所有狗主要注意有木糖醇這成份的小食。（Lynnette Beaudin）

這個令人心碎的故事，由狗主Lynnette Beaudin所分享出來。她懷着悲痛的心情寫下警世文，呼籲所有狗主要注意給狗狗的食物成份，千萬不能有木糖醇！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Lynnette家中養了一隻拉布拉多尋回犬Hiccup，今年已經10歲。一直以來牠都是貪吃的小孩，每次從超市裏買來的東西如果沒放好，牠便會偷偷咬爛來吃。這次，Hiccup便因貪吃而喪命，全家人都很傷心，沒法接受這現實。Lynnette表示，沒想過這小零食會令愛犬喪命，是「木醣醇」是狗狗的劇毒。

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對於拉布拉多犬Hiccup的不幸遭遇，網民都深表同情。不少人表示，自己從沒想過木糖醇對狗狗來說是劇毒，也不太清楚原來許多日常吃的零食，也有機會含木糖醇。Lynnette希望大家分享Hiccup的故事，讓更多人知道木糖醇的危險性。

▼▼同場加映：台灣有隻拉拉非常喜歡撿木頭，日前牠看到媽在欄杆外鋸木頭，馬上就露出愉快的表情想討一枝，結果木頭竟然擋在欄外！牠花了一點時間，終於想到方法解決眼前的危機！▼▼



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▼▼同場加映：台灣一個網民最近在網上分享了她家巧克力拉拉的近照，她說若把牠帶到街上，十個個人當中九成人都會錯認拉拉的性別，令她深感無奈。雖然牠不笑的樣子比較嚴肅，但其實牠是一個很愛撒嬌的孩子。▼▼



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