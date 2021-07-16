魔天使癲癇發作病逝　爸內疚做錯醫療決定　5年後見狗狗雲終釋懷

聽說愛寵去世後，都會變成天空上的雲彩，在彩虹橋上靜靜的看著你。

台灣一名網民在社交平台上分享朋友拍攝的天空照，雲朵隱約可以看到一個酷似狗狗的樣子，他更寫上： 「愛從來沒有消失。」原來早在5年前，10歲的魔天使 「巧比」因癲癇症發作離開，爸爸一直自責認為是他錯誤判斷，耽誤巧比治療的時機，因此無法原諒自己，久久不能釋懷。



10歲的巧比，在5年前因為癲癇發作而離世。（受訪者提供）

居住台灣高雄市的葉長青在接受《香港01》訪問時表示，年邁的「巧比」10歲時被查出心臟病跟肺積水，雖然牠在進行肺部抽血水及心臟手術後，康復得非常好，時常活蹦亂跳，卻帶來了癲癇的後遺症。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在巧比癲癇發作那夜，爸爸打算把牠送到更好的醫院就醫，可惜這個決定卻斷送了巧比的性命，令他久久不能釋懷，他當時就哭了整整兩個月，難過表示：「因為自己情急之下誤判才斷送了你生命的延續，深感愧疚，無法原諒自己。」

爸爸一直非常內疚，直至有天他收到朋友傳來的天空照，他終於釋懷......

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他們在寵物店老闆娘的引薦下，認養了同款魔天使「噗噗」，牠是隻超級無敵黏人的小傲嬌，見到爸爸就一頓狂親，媽媽還形容牠是地表最強小三。現在噗噗很幸福，二十四小時都有爸爸媽媽的陪伴。

▼▼同場加映：有網民最近便貼出了一張雲朵的照片，雲層的形狀看起來就好像一隻狗狗在仰望天際，不少狗主看完照片後都產生共鳴，原來狗狗真的上了天堂！▼▼



▾▾▾點撃圖片放大：看網民們拍到的狗雲朵▾▾▾



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▼▼同場加映：外國有網民分享，愛犬早上離世後哭了一整天，當日下午在天空中竟見到狗狗留給她的最後訊息。不少狗主看到帖文後都表示超有共鳴，更紛紛貼圖分享相似經歷，驚呼「原來狗狗真的上了天堂！」▼▼



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