唐貓｜媽許願想養橘白貓！幾周後天掉下「神秘嘉賓」令她措手不及

念念不忘，必有迴響。

國外一名女網民在慶祝母親節時曾問過媽媽想要什麼禮物，當時母親的回答是想養一隻貓。沒想到隔幾週後家門口意外出現一隻流浪貓，身上的花紋正是母親期盼的顏色，讓全家人又驚又喜，認為是命定中的緣分出現了。



媽媽想養貓咪，天上會怎樣幫她呢？（The Dodo）

國外網民貝絲（A'Lana Bates）家中一直都有養貓，她在90年代初遇到了第一隻流浪貓，牠是一隻橘白色的母貓，名叫 「Carmel 」。牠死後幾年，她們又收養了隻同花色的貓「Spooky」，牠最終在2008年去世，自此家中就沒有再養貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直至2020年貝絲一家在慶祝母親節時，媽媽許願說希望能養一隻貓，當時大家曾經想去領養一隻貓咪回來，不過在他們領養到心儀的貓咪前，神秘嘉賓「Tom 」出現了。

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起初Tom非常兇，只接受她送上的食物跟水，後來慢慢地開始進入她們家，但仍然不給她們摸。貝絲一家人花了很長的時間，才讓Tom卸下心房，願意成為家裡的一份子，但牠非常有個性，只要摸摸的時間超過牠想要的，牠就會馬上發出聲音警告，只有媽媽是唯一可以抱牠的人。

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，去年11月初，家中騎樓突然出現一隻自來唐貓，她擔心貓貓三餐不繼，所以開始餵食。誰知後來牠神秘地消失了一星期，當貓貓再上門時，竟然為貓奴送上5大驚喜報恩，令她完全意想不到！▼▼



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▼▼同場加映：在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼



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