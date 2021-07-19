張敬軒（軒仔）一直是圈中愛寵之人，他多年來養過不同的貓狗，其中一隻哥基犬「妹妹」，已經年屆15歲，身體大不如前，去年更確診患上漸凍症，早前已不能走動，令他很難過。惟日前（7月16日）軒仔在社交平台表示，妹妹突然「行得返」，他非常感恩，更指原來妹妹小時候曾因胃反轉，三度走過鬼門關，所以現時所有日子都是賺回來的。



15歲的妹妹，早前患上漸凍症。（Instagram@hinscheung）

軒仔一向把寵物視作親人看待，家中的工人都是專責照顧年紀漸老的毛孩，他最高峰時更聘請5個工人服侍患病愛犬。至於現年15歲的妹妹，牠在去年確診患上漸凍症，早前喪失行動能力，要兩位工人24小時照顧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近妹妹身體多個器官都出現退化，「我過去呢一段所經歷嘅，係每位狗主最擔心嘅時間。15歲嘅妹妹開始進出醫院了，我亦都同妹妹遮遮（姐姐），唔係早餐遮遮（姐姐），要輪班照顧佢。阿妹好堅強，所以我哋都好有信心。」

日前妹妹終於傳來好消息，軒仔在社交平台興奮指，「肥妹行得返了！多謝天父聽禱告。」他更以千字文憶述，原來妹妹兩歲時，曾3度走過鬼門關，令他有感妹妹的健康和開心日子都是「賺」回來的！

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張敬軒更透過妹妹一事，鼓勵大家要積極面對人生，「希望妹妹的經歷可以提醒你心內要有盼望常存，低潮中咬緊牙關，待太陽出來的時候，一切重頭開始」。多名圈中藝人如蔡卓妍、吳若希、周家怡、傅珮嘉等，紛紛留言為妹妹打氣。

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