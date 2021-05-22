橘貓｜俄羅斯肥貓亂入世界名畫　與18副創意畫作融合　毫無違和感

撰文： 波奇網 最後更新日期： 2021-05-22 08:02

俄羅斯有一隻橘色胖貓Zarathustra，憑藉其迷人的魅力、傲人的身姿俘獲了牠的助手——俄羅斯藝術家Svetlana Petrova的心，心甘情願的為牠掏空錢包，讓牠吃飽了睡，睡飽了吃，橘色胖貓的體重瘋狂漲到10公斤……

橘色胖貓Zarathustra和以牠為主角的藝術品。（Instagram@fatcatart）

胖得肆無忌憚的Zarathustra成為了Petrova的靈感繆斯，甚至以其為主角開設了新的藝術項目——FatCatArt ，她將橘色胖貓的形象照與世界名畫進行數字合成，並在打印出來後，通過顏料使畫面更為逼真，橘色胖貓就這樣與畫作毫無違和感地融合在了一起。

一起來接受藝術熏陶（橘胖攻擊）吧！反正看完這些畫，可能已經忘記原作長什麼樣子了…

▼橘色胖貓Zarathustra亂入世界名畫（點擊下圖看清👇👇👇）

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