橘貓｜俄羅斯肥貓亂入世界名畫　與18副創意畫作融合　毫無違和感

寵物
撰文：
最後更新日期：

俄羅斯有一隻橘色胖貓Zarathustra，憑藉其迷人的魅力、傲人的身姿俘獲了牠的助手——俄羅斯藝術家Svetlana Petrova的心，心甘情願的為牠掏空錢包，讓牠吃飽了睡，睡飽了吃，橘色胖貓的體重瘋狂漲到10公斤……

橘色胖貓Zarathustra和以牠為主角的藝術品。（Instagram@fatcatart）

胖得肆無忌憚的Zarathustra成為了Petrova的靈感繆斯，甚至以其為主角開設了新的藝術項目——FatCatArt ，她將橘色胖貓的形象照與世界名畫進行數字合成，並在打印出來後，通過顏料使畫面更為逼真，橘色胖貓就這樣與畫作毫無違和感地融合在了一起。

一起來接受藝術熏陶（橘胖攻擊）吧！反正看完這些畫，可能已經忘記原作長什麼樣子了…

▼橘色胖貓Zarathustra亂入世界名畫（點擊下圖看清👇👇👇）

+12
+12
+12

相關文章：29磅厭世臉肥貓遭遺棄　義工一個舉動令牠爆紅　網民驚呼：我要養👇👇👇

▾▾▾點撃圖片放大：看胖貓Lebowski的可愛樣子▾▾▾

+10
+10
+10
貓界肥仔@ERROR靠憂鬱眼神吸28萬粉絲　初四咁嘅樣紅到開見面會
日本貓帶AirPods去洗澡　爸氣到噴飯　下秒見殺傷力眼神心軟
殯儀館守靈｜台媽連續10天聽到貓哭聲　勸老闆大舉拆牆　結局...
馬來西亞｜流浪貓媽叼骨肉　強行爬窗闖家　媽走近見牠需緊急援助
巴西富翁不忍馬戲團老虎受虐　帶回家當貓養　20張瘋狂互動生活照
貓糧｜阿公自告奮勇坐輪椅拿罐罐　回家急向貓邀功　孫女竟然苦笑
美國短毛貓｜超帥爸公開與貓早安吻照　網民齊暴動　附大量福利
唐貓「米飯」沒跳好慘摔　下秒監視器鏡頭前報平安　結局讓媽心痛

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。