柯震東千萬豪宅曝光　內部似足博物館　花園可容納百人大到可放狗

因電影《那些年，我們一起追過的女孩》走紅的台灣藝人柯震東，最近在社交平台開箱分享自家東區豪宅，以及小時候居住的山上百坪三層樓別墅，兩套房子屋內均收藏大量的藝術品，豪宅藝術氣息爆棚，有種身在博物館的感覺！山上別墅庭院甚至大到可容納百人，成為他和愛犬散步的花園！



（愛狗的柯震東。Facebook@柯震東KaiKo）

台灣藝人柯震東因吸毒演藝事業遭封殺多年，近年來他轉戰 YouTube 界，並在社交平台大方開箱自家豪宅，引發網民熱議。據知豪宅位於台北市東區，屬高檔次商住區，柯震東獨佔當中成層樓！查閱附近平房成交價，至少都索價1.3億台幣（約3,200萬港幣）！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

繼柯震東開箱東區豪宅後，他再次公開小時候居住的山上百坪三層樓別墅，影片隨處可見別墅裡全是柯爸收藏的藝術品，和大量畫作。連搭檔「Penny」一進門就驚呼不斷，讚嘆屋內藝術品多到「不像一個家，以為自己身在博物館。」

▾▾▾點撃圖片放大看：柯震東東區豪宅及兒時似博物館的百坪別墅！！ ▾▾▾



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2014年，柯震東因吸食大麻被捕形象大跌，演藝事業受重創。朋友見跌入谷底的柯正東，送了兩隻小狗陪他。分別是德國獵犬「Max」和 杜賓犬「Ace 」，現金牠們都已經六歲，等於陪伴他走過這那段低潮起伏的事業人生。

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。



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同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。



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