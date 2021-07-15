傅穎南昌站匯璽兩房「迷你豪宅」曝光　捲耳貓每天歎無敵大海景

一代書展寫真女神傅穎（Theresa），早前拍片公開她在南昌站「匯璽」對海的「迷你豪宅」，據匯璽的樓盤資料指，她兩房間隔單位，實用面積約468呎，市值至少1200萬，而租金至少2.6萬。雖然Theresa居住的單位面積不大，但絕對是麻雀雖小，五臟俱全，而且露台還有一個無敵海景！



傅穎居住在南昌站上蓋的「匯璽」。（facebook圖片：Theresa 傅穎）

傅穎（Theresa）目前居住在港鐵南昌站上蓋「匯璽」的兩房間單位，實用面積約468呎。她的居所可說是麻雀雖小，五臟俱全。屋內以白色簡約風格為主調，小露台對出是無敵大海景。屋內兩房間隔，一間是睡房，另一間是衣帽間。Theresa還養了一隻美國捲耳貓「瓜瓜」，屋內還有貓貓專用的貓跳台。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Theresa亦喜歡「斷捨離」，影片內可以看到她把舊衣、舊鞋收拾起收，準備捐贈。廚櫃上放滿了讓她感到「幸福感滿滿」的調味料和茶包。

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傅穎早年在內地工作，定居北京。她在北京的家同樣以簡約的白色裝修為主，但該單位相對匯璽這家「迷你豪宅」較為寬敞。

▾▾▾同場加映：日前，黎諾懿承認太太懷上身第二胎，將會停工陪她待產。他一向是愛妻號，並時常以家庭為重，不時在社交平台上分享他與家人的日常生活，更令他何文田市值過億的複式豪宅曝光！▾▾▾



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同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。



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同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。



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