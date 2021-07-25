貓貓冷知識｜貓咪喜歡把飼料叼出碗外？背後藏兩大原因

家裡主子每次吃飯都吃得到處都是，總是愛把食物咬到碗以外的地方，再慢慢吃呢？你可能以為碗髒了、主子不愛這個碗，幫牠洗乾淨甚至換新的，但還是一樣呢？

文：凱倫兒／滔客



▼貓咪為何總愛把飼料叼出碗吃？（按圖了解👇👇👇）

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▼▼同場加映：台北市一飼主早前在社交平台分享自己在家跳舞短片，畫面中自家虎斑貓「咪咪」似乎不服爸爸獨自跳舞，想上前與爸爸battle一下。但技不如人的牠開始暴走模式，氣急敗壞追著爸爸咬，逗趣的畫面分享出來笑翻無數人。▼▼



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