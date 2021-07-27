狗狗散步途中遇暴雨　媽說到鄰居家避難　汪一聽即奸笑：中計了

你永遠不會知道，你家狗狗的城府有多深！

這隻生活在台灣的混種狗叫囧哥，原本是一隻流浪狗。在去年5月時，才在一個機緣巧合的情況下，來到爸爸媽媽的家，從此狗生變得不一樣。這天，媽媽本來想趁着沒有下雨，帶囧哥外出散步，沒料到牠卻拖拖拉拉的，遲遲未能肯出門。結果出門不久便遇上大雨，媽媽只好帶囧哥到鄰居家暫避。但去到鄰居家後，發現囧哥顯得特別開心，一個詭異的笑容，更令媽媽深信是中了囧哥的計謀！



囧哥果然是深謀遠慮，似乎一切都在牠掌握之中。(fb@囧哥long stay)

囧哥是隻3歲大的德國牧羊混種狗，現時與爸爸媽媽生活在台灣桃園。不過，牠曾經是隻流浪狗，在2020年5月才來到這個新家庭，從此狗生大逆轉。

這天，媽媽趁着大雨稍緩，便想帶囧哥外出散步放放風。沒想到囧哥卻在家裏扭扭捏捏，遲遲未能順利出門。最終，好不容易踏出家門，但不久後便突然下起大雨，媽媽擔心囧哥淋雨會生病，因此只好匆匆帶牠到鄰居家暫避。沒想到，才踏進鄰居家不久，媽媽驀然回首，便看到囧哥露出詭異的笑容，一副奸計得逞的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟囧哥為何笑得這麼開心？這與牠遲遲不肯出門有關？

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究竟囧哥是否真的如此心謀遠慮，計劃得這麼通透，實在沒人知曉。但網民看到囧哥那副滿足的笑容，看來牠真的很喜歡和貓咪玩呢！「我們就是出門洗澡的吧」、「原本趁沒雨，變成等雨停+1」、「明明就是想去鄰居家玩」、「因為他的本意就是玩水，不是尿尿，計畫成功當然開心！」、「牠有賴嗎？我也想跟牠計畫去鄰居家玩」。

▼▼同場加映：台灣一隻唐狗「妞妞」兩個月前被人綁在骨灰龕旁的涼亭上，並遭過百隻流浪狗圍攻，幸好得義工及時救起。其後義工發現妞妞的主人原來是一位80歲並患有末期癌症的公公，他自知無力照顧妞妞，早前曾託朋友幫妞妞尋新家，最後卻差點誤送牠入鬼門關。義工透過視訊與公公對話，聽到他訴說和妞妞的十年點滴後，不禁淚崩。▼▼



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▼▼同場加映：台灣日前有狗主指，家中18歲的拉布拉多「多多」一向與父親感情深厚，每天都陪他散步。三年半前父親離世後，多多情緒低落，食慾不振，不捨地守在公公的靈堂一星期，含淚告別。這幾年來的每一天，牠都會在家中做出孝順舉動，希望能再遇見公公。▼▼



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