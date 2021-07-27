張家朗東京奧運奪金　功臣竟是貓　劍神家中還有「另類生物」寄居

【東京奧運 / 劍擊 / 劍神 / 193劍神】張家朗（Edgar）昨日（7月26日）於東京奧運會男子花劍項目中歷史性奪得金牌，香港人紛紛為此感到自豪！但原來鏡頭前英俊非凡的少年劍神，真人亦是一位不折不扣的貓奴，張氏一家養有三隻美國短毛貓、一隻布偶貓，再加一隻另類寵物，簡直愛心爆棚！比賽時有牠們的加持，難怪他可以奪金而回！



張家朗原來愛貓如命！（Instagram@cheungkalonggggg）

相隔25年，張家朗終於為港隊帶來歷史性的第二面金牌，在東京奧運男子個人花劍賽奪金，昨日（7月26日）除了有一眾香港人為他打氣之外，張家朗背後原來還有5位靈魂人物為他加持，一直在家中默默支持他！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

獲贊助一世貓砂

說的就是張家朗家中的愛貓！張氏一家養有三隻美國短毛貓「Ding Ding」、「Simba」及「Ocus」，一隻布偶貓「Parru」，名副其實是多貓家庭！一家人愛貓不特止，還飼養一隻另類生物「Fluffy」！同時亦有公司宣佈，為了感謝張家朗對香港的貢獻，決定全力支持張家朗所有貓貓的一世貓砂！

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相信張家朗在比賽期間，一定很想念背後這5位可愛毛孩，但他目前仍要為之後的團體賽備戰，主子們要繼續在港為貓奴打氣！

▼▼同場加映：其實有不少香港運動員都是貓狗奴，他們還時常帶著貓狗一起做運動、練習！這次便整理了6位運動員和他們的寵物，讓大家能認識到他們的另一面！當中最為人所熟悉的，莫過於退役香港運動員方力申。▼▼



▾▾▾點撃圖片放大：看方力申跟貓咪親密合照（內有兒時照片！）▾▾▾



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▼▼同場加映：台灣有貓主表示，有天他替家中虎斑貓「飆哥」洗澡後，將牠先困籠中等乾身，誰料飆哥非常不滿，下秒竟然使出少林絕學「大力金剛腿」，一腳就把籠子踹開！飆哥的雄風令全家人嚇呆，網民更指牠可以參加東京奧運，腳力比跆拳道金牌還要強！▼▼



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