貓咪睡姿反映心理？盤點10種常見姿勢：睡覺露肚代表有安全感

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玩的比主人嗨，睡得比主人多，每天優哉游哉曬曬太陽，邊曬邊打盹，瞇起眼睛愜意享受貓生，「懶貓」就是這麼來的。今天為大家揭秘，喵星人睡眠的秘密。

喵星人睡眠時間

貓們平均睡眠時間15小時，小貓和老貓的睡眠時間，20小時還要多，它們一生中2/3的時間，都是在睡眠中度過。

貓為什麼要睡這麼久呢？貓行為學研究專家表示，貓在夜間非常活躍。捕獵、追逐、玩鬧等等，累計耗費6小時左右，而白天則用來補充精力，為晚上捕食做準備，家貓也同樣延續了以上的習慣。

貓通常會有長睡眠和短睡眠，而非像人類一樣一覺睡到大天亮，它們入睡速度非常快，先進入慢波睡眠（意識模糊、主要恢復體力），而後轉到快速動眼睡眠（做夢階段），通常深度睡眠和淺睡眠交替進行，即使是深度睡眠階段，貓們的警覺性也是很高的哦。

不僅睡眠時間長，喵們「睡功」也非常了得，只要想睡，隨時！隨地！都行！

睡功了得

睡覺的地點千奇百怪，只有你想不到，沒有貓睡不了，房樑上酣睡、吊蘭中小憩、杯子裡困覺、晾衣架上曬自己、紙盒子裡練瑜伽、皮孩裡也少不了貓們的身影，睡姿同樣讓人類驚嘆，但其實每種睡姿裡，都隱藏著貓咪們的，生活狀態及心理。

喵星人睡姿藏著什麼意思呢？按圖查看貓咪各種睡姿反映的心理▼▼▼

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【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】

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