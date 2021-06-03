日本貓咪被這種電器嚇傻　動作搞怪引網友笑翻：是備戰姿態嗎？

寵物
撰文：
最後更新日期：

現代人喜歡養寵物，不過貓貓狗狗再怎麼習慣人類，常常還是會被一些如電器等物品嚇到。最近就有一位日本網友，分享自家養的貓咪被吸塵器嚇到之後的萌樣，吸引到許多網友的回覆。

根據日本媒體《grape》報導，日本twitter網友「chacha_choco_」近日分享一張家中貓咪的照片，只見畫面中，貓咪躲在跳台上，就像是人類一樣雙腳站立，另外兩隻腳抱著跳台柱子，露出十分驚恐的樣子。

點擊下圖看清貓咪被嚇萌樣及日常可愛照！👇👇👇

+3
+3
+3

為什麼會有這麼生動的表情，chacha_choco_表示，當時他正在使用吸塵器打掃，貓咪顯然是被吸塵器的聲音嚇到，才會躲在那裡。平常chacha_choco_除了這隻貓以外，還另外有養一隻黑貓，但沒像現在這麼驚恐過。

其他網友看到，紛紛表示「太可愛了吧」、「雖然我家的貓也很怕吸塵器，但好像不會變這樣」、「完全就是備戰姿態」、「嘴角失守」、「這角度太讚了吧」、「好像海賊王的喬巴」、「有夠生動的」、「變成人類啦」、「又害怕又好奇似的」、「前世絕對是人類」、「好可愛，但感覺靈魂是個人類，但好可愛……」。

相關文章：貓行為｜沒見幾分鐘長出鬍來　35個貓貓被發現偷食的爆笑反應👇👇👇

+29
+29
+29
泰國橘貓大熱天時躺大鍋　肥嫩肚慘被「加料」　呆萌照狂吸粉絲
寵物熱話｜撫摸貓狗可紓壓？效果更勝傳統方法！實驗證明3大好處
7歲唐貓腎衰竭被死神帶走　頭七偷偷回魂附身　給媽媽最後一吻
唐貓｜爸責備貓推跌43吋大電視　牠不服氣用一句廣東話反駁
貓失蹤10日媽準備開悼念會　鄰居世仇異常狂吠　找出拯救關鍵線索
貓女兒5年來站同一位置等門　監視器畫面令網民全哭崩：快回家啦
白貓與赤裸爸偷情　媽自嘲做小三　眼利網民補刀：你只是第四者
唐貓｜網課首天「代課同學」亂入狂打呵欠　10分鐘釣魚實錄全公開

延伸閱讀：

【動物冷知識】世上唯一「藍血」動物 珍貴醫用價值卻讓他們死於非命

大賣場特價龍蝦竟是「珍稀物種」 眼尖顧客緊急通報店經理

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。