當愛犬變得年老，身體機能衰退時，主人的必定傷心不已。

台灣有狗主日前在社交平台表示，家中14歲雪橇「Rex」尾龍骨長有骨刺，雙腳會發軟無力，而且牠年紀老邁，大小便的時間開始不固定。這天狗主上班時，突然在監視器見Rex如廁後，身上沾滿屎的一幕，惟主人不但沒有怪責愛犬，反而說了一句暖心話，令無數網民淚崩。



Rex年老時，行動變得緩慢。（受訪者提供）

狗主曾先生接受《香港01》訪問時憶述，Rex年輕時活潑好動，小時候曾試過把家中弄到水浸，水深至腳踝，當他看到拖鞋在水上漂浮一刻，簡直嚇呆。即使愛犬如此頑皮，曾先生仍非常寵愛牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Rex開始漸漸變老，步伐變得越來越慢，無法再像從前一樣瘋狂拆家。早前醫生更指牠尾龍骨有骨刺，行動開始不便，經常會腳軟。這天曾先生上班時打開監視器，看到Rex如廁後全身沾滿屎，Rex更對此感到非常內疚，整天低頭、悶悶不樂。可是主人毫不責怪牠，反而說了一句話，令愛犬很是感動。

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曾先生表示，雖然Rex年輕時愛拆家，造成了幾次家庭革命，但亦很感謝牠出現在自己的生命當中，「最後的路程我們會慢慢的陪牠走完。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼



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