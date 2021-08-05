美國短毛貓｜房東好心提醒家中冷氣沒關好　貓奴這樣解釋超尷尬

撰文：ETtoday
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盡責的小監工！台灣高雄一名飼主沈白白7月26日在Facebook分享兩張照片，這天房東來公司幫3樓住戶牽網路線，由於自己不在現場，全程只透過手機聯絡。結果房東進來後，提醒他「冷氣沒關」，沈白白看完也尷尬回應「對啊」。接著沈白白曬出公司「看門獸」照片，大家讀完立刻懂了，原來沈白白一直開著冷氣是要給愛貓「意麵」吹。阿公如此疼愛貓孫的行為獲得大家讚賞，網友也誇讚意麵是最萌小監工。

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從照片中可見，意麵乖乖坐在門口處，用嚴肅表情觀察著外面世界。阿公沈白白表示，「那天房東要來店裡弄網路線，可是我剛好不在店裡，然後他打給我，要我讓他進去施工，結果房東說『你冷氣沒關』，我就不好意思說是要給貓咪吹的，哈哈哈！」

阿公沈白白共養3隻貓，分別是意麵、花枝、大腸頭，牠們都住在店裡「幫忙顧店」。至於照片中幫忙顧店的意麵個性很親人，在店裡總是活躍滿分、會調皮搗蛋，之前還故意趴在出貨紙箱上，不讓物流司機順利拿走。同時阿公也特別分享，公司有裝設兩道門，人員要進出前要先開一個，進來關上後再開另一道，避免主子亂跑出去。

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阿公將「看門獸吹冷氣」的照片PO網，網友看完紛紛留言，「最棒的監工」、「房東差點破門救貓？（兼關冷氣）」、「哇塞，這表情一看就知道是阿公家的孫」、「需要收過路費喔！3個罐罐（伸手」、「認真顧家的好意麵」、「意麵除了放屎不用沙的絕活，還多了顧店技能」、「想去跟意麵蹭冷氣」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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