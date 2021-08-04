大白熊犬近親繁殖　舌頭萎縮每餐餵兩倍糧　爸體諒說7字惹哭網民

日前（7月19日），台灣藝人林柏昇（KID）在其YouTube頻道「野人七號部落」發表了一段關於大白熊犬Polar的影片，講述他跟大白熊犬Polar相遇的經過。揭開牠的悲慘身世，更提及他每天為Polar準備牠食量兩倍的食物......



大白熊犬Polar原本是KID的朋友飼養，他們曾經有過一面之緣。或許是近親繁殖的關係，所以Polar身體有缺陷，導致舌頭的肌肉萎縮，整天都會掉下來。後來，KID在社交平台上看到一隻大白熊犬被丟到山上，牠同樣叫作「Polar」，而且牠的舌頭同樣外露，他深信狗狗就是朋友養的「Polar」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

KID猜，Polar的舌頭導致牠難以進食，時常出現護食的情況，也跟朋友家中其他狗狗相處不來，所以不獲主人的疼愛，結果就被丟到山上。得知Polar被遺棄後，KID跟前度許維恩便把牠領養回家。KID指，Polar非常聰明、可愛，唯獨每次吃飯都會浪費食量兩倍的食物，不過提及到這個話題時，他率性地出一番話，令網民大為感動。

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Polar是KID和許維恩一起飼養的狗狗，即使他們分手後，Polar跟著KID一起生活，但許維恩仍然會去探望牠。KID在影片中也不禁說道：「其實我是一個滿依賴Polar的，以前在一個人單身的時候，Polar陪了我滿多的時間，也陪我很多很多的時候。」曾經在感到孤單的時間，跑到地下跟牠一起睡覺。

▼▼同場加映：台灣有狗主痛心表示，家中16歲魔天使「小可」器官衰竭，早前牠病情惡化，但媽媽有急事要回公司，叮囑小可要等她回來。同時她亦聯絡了傳心師，想跟愛犬好好道別。誰知小可竟然透過傳心師轉述遺言，媽媽聽到後，飛奔回家……▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主表示，早前收養了一隻唐貓「發財」，牠患有貓愛滋及末期腎衰竭，主人打算接牠回家作安寧治療。但最近她生活出現變動，發財開始食慾不振，不停嘔吐，令主人萌生為發財安樂死的念頭，誰料傳心師說出發財最動人情話，扭轉貓貓命運。▼▼



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