狗狗把沙發拆到剩棉花　回到家以為有賊入屋　50張相牠憑演技脫罪

俗話說，狗狗是寵物是親人，亦是上輩子債主。

現在有越來越多的人喜歡養狗狗，牠們就像一個開心果能消除你一切孤獨感，改善你的心情、生活樂趣，但擁有可愛外表、體貼的牠們，可是有著不容小視的拆家能力！



（@Boredpanda）

你是不是曾幻想過當你忙於工作時，狗狗們會像「天使一樣睡覺」或「守衛房子」，可現實情況卻大大相反，牠們在你不知情的情況下大搞破壞，在被當場抓包證據確鑿時，還會擺出一副「不是我」的表情！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

以下50張照片來由國外網站Boredpanda所分享，收集了各式各樣狗狗拆家的畫面，成功吸引眾多狗奴感同身受！

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其實對於狗狗拆家搞破壞行為是可以預防的，幼犬期的狗狗可以通過進行正向的心智訓練，多鼓勵。而狗狗拆家最大原因就是狗狗的精力無處安放，可以通過互動遊戲，帶牠外出運動消耗多餘的精力和體力。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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