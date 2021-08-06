唐貓｜白貓出生時裝錯墨水　一轉身網民超震驚：哪裏偷來的尾巴？

眼睛看到的或許不是事實的全部喔！

近日台灣一名網民把自家貓咪「島吉」的照片分享上社交媒體上，沒想到竟意外引起了網民的關注。事源照片裏的島吉有著一身仙氣的白毛，正當大家都以為島吉是一隻白貓的時候，一張全身照曝出牠出生時裝錯墨水的大祕密！



白色的是弟弟「島吉」，白底虎斑的是哥哥「黑輪」。（受訪者提供）

飼主小齊在接受《香港01》訪問時表示，貓咪「島吉」和牠哥哥「黑輪」是同一天被他在家門前撿到的。原本打算把牠們都送養，但有意領養的人中，大家都只愛黑輪，島吉卻無人問津。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「在遇到不禮貌的詢問者之後，我一氣之下通通自己養！」現在回想起來，他很慶幸當初把兄弟倆都留下。因為島吉自小身體狀況就不太好，領養的人有可能負擔不起昂貴的醫藥費而造成二次棄養。小齊時常會把貓兄弟的照片分享到社交平台上，大家原本以為島吉是隻仙氣白貓，沒想到小齊日前分享的照片卻揭開了牠的祕密！原來島吉的背後竟然藏著......

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照片分享到貓咪群組後，吸引了超過6000人按讚，網民們看到島吉的全身照後，紛紛貼上自家主子的「錯裝」照並笑噴留言道，「我家的也是接上去的」、「我以為只有我家的生的不一樣哈哈哈」、「一隻貓咪兩種滿足，好幸運」、「這個墨水也沒的太徹底了吧哈哈」、「他會不會一直以爲他背後有蛇」。

▼▼同場加映：台灣有飼主在Facebook開Post調侃「我養到一隻蝙蝠？」該主人更圖文並荗小黑貓「屁屁」被裝進襪子拎起來的照片，看起來根本就是隻蝙蝠，眾網民紛紛笑指：毫無違和感！▼▼



▼▼▼點擊圖片放大看，為何媽養了一隻蝙蝠！▼▼▼



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點擊連結看全文：媽收編黑色奶貓 最初以為是隻普通貓 養兩周才發現牠是「蝙蝠」

▼▼同場加映：日本有網民在Twitter上分享自己在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。牠小時候特別喜歡跳到爸爸的肩膀上看風景，不過牠好像不知道自己已經長大成巨貓，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼



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