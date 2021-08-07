黑白貓拼死拒洗澡體操魂爆發　貓界肖若騰「水龍頭當單槓」

原來都是在日常中備戰奧運！外國網友TikTok@Minaco分享一則有趣的影片，這天想幫黑白貓洗澡竟發現牠體內潛在的「體操魂」。抗拒洗澡的黑白貓把水龍頭當成支撐點，用驚人的臂力讓自己免於被水潑濕，用盡全力的搞笑模樣，讓一票網友不禁笑到肚子痛。



點擊下圖看黑白貓「水龍頭當單槓」避開洗澡！👇👇👇

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從影片中可以看見，討厭洗澡黑白貓先試探性的摸摸水，便開始了一連串的「體操訓練」，把水龍頭的橫桿用得淋漓盡致，彷彿像是一名體操好手，不斷左甩右晃、上下翻轉，連續的動作讓人驚呼連連。黑白貓的搞笑行徑全都是為了擺脫可怕的「洗澡」，但在逃避過程中，牠的頭跟肚子幾乎都被水沾濕了，最後手臂無力掉進浴缸中，畫面非常搞笑又可愛。

最近奧運賽事接連不斷這隻「隱藏版選手」，讓網友紛紛噴笑表示，「貓界的體操選手就是這樣練的」、「這貓是賭上生命了吧」、「我家的貓也會這樣！！！」、「很有運動家精神！掙扎到最後」、「貓：拍攝者不救？？」、「性格很堅韌喔～」、「我笑到不行」、「笑爛」、「太厲害了！！」、「BGM選得剛剛好」、「感覺像是在完成不可能的任務」。

▼▼同場加映：其實有不少香港運動員都是貓狗奴，他們還時常帶著貓狗一起做運動、練習！這次便整理了6位運動員和他們的寵物，讓大家能認識到他們的另一面！當中最為人所熟悉的，莫過於退役香港運動員方力申。▼▼



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