曹格不慎被癱瘓愛犬咬爆手　狗狗下秒內疚舉動令他超心疼

心理創傷永遠比起身體受到的傷害更難治癒，也更需要主人的包容與陪伴。

台灣金曲歌王曹格日前被年初救起的虎斑犬「Lubee」咬傷，並引起大眾的關心。曹格受傷後，不但沒有指責狗狗，反而再而三安慰牠。原來Lubee不小心咬傷主人後，也感到十分自責，還做出了內疚舉動，令他感到相當心疼。



（IG@supergarychaw）

年初，台灣創作型歌手曹格在街上發現遭遇車禍奄奄一息的虎斑犬「Lubee」躺在路中央，而撞牠的人早已肇事逃逸離去，於是他急忙送牠到附近的獸醫診所接受治療，經過獸醫悉心治療後「Lubee」身體狀況恢復良好，只是車禍後伴隨創傷症候群，容易會有焦慮的情況，也會因突然緊張而防衛咬人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前（8月8日），曹格的助理為Lubee鋪尿布墊時，意外嚇到狗狗，曹格立即蹲下來準備安撫狗狗，卻不慎被牠咬傷，鮮血噴濺的畫面相當怵目驚心。他隨後發出包紮後的照片請大家放心，並強調不會因為被狗狗咬傷而放棄牠，仍會繼續守護牠。而「Lubee」在事件過後，亦對爸爸做出的內疚舉動，讓他心疼地說：「沒事啦、沒事。」

▾▾▾點擊圖片放大看：Lubee因咬傷爸爸後做出甚麼內疚自責的舉動！▾▾▾



+ 24

許多網民在看到Lubee的表情後相當難過，也很感謝曹格的耐心和包容，紛紛留言安慰，「牠真的很有靈性，知道自己令爸爸受傷，內疚自責不已！」、「牠無心傷到自己最愛的爸爸也很難過吧！」、「牠很難過，真的很有靈性」、「曹爸爸好有愛心喔，希望你早日康復」、「Lubee眼神裡充滿了自責跟愧疚」、「謝謝你愛牠懂牠，祝早日康復！」。

同場加映：大狗真係特別窩心，特別討人喜歡。

在美國，有位婆婆在心底裏一直認為，只有拉布拉多犬才是眾多狗狗中最乖巧的。不過，當她遇上這隻洛威拿後，心中的偏見秒被掃開。原來，洛威拿犬也可以是這麼可愛迷人，在瞬間便升格成乖孫。



【點擊圖片放大看，洛威拿犬Gus用什麼妙法，轉瞬間便征服了婆婆，令牠在家中地位秒提升】



+ 26

點擊連結看全文：【洛威拿│82歲婆婆怕被推撞拒養大型狗 過百磅巨型犬用行動感動她】

同場加映：大狗狗雖然溫柔，但太過熱情會出現尷尬畫面

台灣有位媽媽養了4隻伯恩山犬，這天浩浩蕩蕩的帶着牠們上街散步。沒料到在過馬路時，其中一隻狗狗卻鑽到媽媽腳前，結果一個失平衡，媽媽誇張地摔倒地上。這時手上的牽繩都鬆脫了，媽媽還擔心狗狗們會跑開不見，沒料到抬頭一看，她覺得更尷尬了。



【點圖片放大看，究竟狗狗們在媽媽這個狼狽時刻做了什麼行為，令她覺得超丟臉呢？】



+ 38

點擊連結看全文：【伯恩山犬│媽牽4巨狗過馬路卻意外摔倒 牠們一致舉動令她超丟臉】