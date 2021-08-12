貪睡唐狗醒來發現爸爸已上班　竟然氣沖沖「擺臭臉」找媽媽理論

馬上給我一個合理的解釋！虎斑米克斯（混種犬）「路拿」是個超級爸寶，幾乎每天爸爸上下班的時候都堅持要歡送和迎接，這天爸爸因為上早班的關係5點就得出門，那個時間正是毛孩熟睡的時候，因此爸媽沒有特別叫她，沒想到路拿起床發現爸爸已經出門上班後，竟然瞬間爆氣，跑去找媽媽理論，還在她面前擺臭臉，讓媽媽超無奈。



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畫面中可以看到，當時路拿一發現爸爸不在家後，就氣噗噗地跑去找媽媽，同時露出一臉爆氣的表情彷彿說著，「為什麼爸爸去上班時妳沒叫我起來？！？！」把全部的錯都怪到媽媽身上，讓她感到相當無辜，對著毛孩反駁直呼，「早上五點，妳自己睡成豬，怪我嗎？」但路拿根本聽不進去，臉還是一樣臭到不行。

飼主經常在Facebook粉專「虎斑小姐 Miss brindle」分享毛孩日常，而媽媽將這張照片PO到社團「有點毛毛的」也無奈表示，雖然路拿是一隻狗，但牠卻睡成豬，完全零警覺性還怪媽媽，讓她不禁苦笑「媽媽我容易嗎我」，而網友也紛紛笑回，「被斜眼ㄟ」、「一臉不爽」、「整個生氣了」、「很殺的眼神。媽媽該糟了」、「路拿，您可以叫媽咪幫您設鬧鐘」、「又是一隻可愛因為貪爽之後氣噗噗的狗狗」。

▼▼同場加映：這個領養黑狗差點令家庭破裂的故事，由台灣網民李小踢所分享出來。李小姐表示，當初她想領養唐狗，但家中長輩一直反對，甚至揚言要斷絕關係。但她不顧反對，還是把唐狗黑豆帶了回家，結果6年過去，她在家的地位竟出現了戲劇性的變化。▼▼



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