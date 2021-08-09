肥媽大埔2000萬3層豪宅曝光　後園有田種菜　狗狗有獨立屋

藝人肥媽（Maria cordero）一向是愛狗之人，無論工作多繁忙，依然會抽時間和每隻狗狗相處。她除了經常在社交平台上分享自己和毛孩的相處點滴外，更會分享自己多年的煮食心得。肥媽更自爆家中有4個雪櫃，足夠一家32人吃2個月，而超大的後花園更令一眾網民驚嘆！



肥媽時常會邀請好友到自家豪宅作客。（fb＠肥媽 Maria cordero）

肥媽現在和家人住在位於大埔的3層村屋豪宅，市值約二千萬，早前她更上載一條影片介紹自家後花園的巨大菜園。除了種植接近二十種植物外，家中的狗狗更各自擁有一間獨立屋，非常豪氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

肥媽一向視毛孩們為自己的子女，她表示因為疫情的關係，不能像以前一樣經常走埠，加上親人的變故，令她近來心情非常低落。幸好得家中的狗狗陪伴，讓她能度過這段難過的時光。

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看到肥媽的豪宅及超大後花園後，一眾網民紛紛留言表示非常羡慕！其實肥媽在大馬的亞庇也有一間位於閣樓的豪宅單位，一家人不時會前去度假。單位不只有私人的天台泳池，看出去更能盡覽山景，非常舒適！

▼▼同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。▼▼



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▼▼同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。▼▼



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