16歲唐貓伯伯器官衰竭媽忍痛安樂死　下葬時收貼心禮物才知牠孝順

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-21 08:00

離開是為了再見。 台灣有貓主在社交平台表示，日前家中16歲的唐貓「咪獎」因器官衰竭，四天不吃不喝，媽媽決定忍痛安樂死牠。一家人傷痛地抱著咪獎遺體，回鄉下的農田安葬。在下葬時，孝順的咪獎原來一早已經為家人準備了一份貼心禮物，希望他們可以釋懷。

咪獎器官衰竭，高齡離世。（受訪者提供）

貓主Jovi接受《香港01》訪問時表示，咪獎性格溫柔，非常貪吃，10年前媽媽在內地工作時看到牠的送養文，原來當時咪獎的主人患癌，無法再照顧愛寵，於是Jovi決定領養牠，之後再帶牠回台灣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

咪獎很快成為家中的開心果，但年紀開始老邁的牠，慢慢器官出現多重衰竭，醫生不建議積極治療。之後咪獎連續四天不吃不喝，全身痛苦不堪，還一直拉肚子及嘔吐，最終更無力行走。「在與獸醫溝通後，我們一家選擇用安樂死的方式，減少牠疼痛。」

「由於台灣疫情嚴重，如果選擇火化咪獎，我們無法到火葬場陪伴，所以選擇回鄉下土葬。」在埋葬咪獎的時候，媽媽才發現原來愛貓擔心他們會傷心過度，早已為家人預備了一份貼心禮物……

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對於咪獎的孝順舉動，Jovi無比感動：「謝謝老貓咪獎的貼心，無論你在那裏，我們都會一直愛著你，你要帶著我們的愛，開心的到天堂！如果有好機會可以當幸福的人或者新貓咪，千萬不要等待我們！但如果沒有等到也沒關係，我們有一天也會在天堂見面的！」

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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