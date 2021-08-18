唐貓｜為食黑白貓絕育後暴脹1倍　自帶燕尾服也爆開扣不上鈕

當你發現自己的衣服再也穿不上的時候，不用懷疑，是你發胖了。

近日台灣一名網民分享自家黑白貓「小胖」，已經胖到連身上燕尾服的扣子也扣不上了。事源這隻擁有胖胖啤酒肚的貓咪，原本擁有紮實的身體和苗條的腰線，肚子上酷似燕尾服的毛色也是緊緊黏在一起，像扣上了鈕扣一樣。然而，沒想到絕育後的牠竟在一年內暴風式發胖，從4kg一路飆升至8kg！



「小胖」本名是「洛洛」，不過因為結紮後暴風增長的體重，媽媽便順勢叫牠小胖了。（fb＠Pp&zoro）

媽媽「P麻」在接受《香港01》訪問時表示，黑白貓「小胖」本名其實是「洛洛」，但結紮後瞬速發胖，便順勢叫牠「小胖」或「胖胖」了。她說洛洛以前看起來雖然是瘦，但非常紮實，大概4kg多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

洛洛絕育後大概受荷爾蒙影響，加上本身愛吃的關係，竟然在短短一年間一口氣增重4kg！現在洛洛的體重大概8.3kg左右，媽媽表示連洛洛原本在肚子上酷似燕尾服花紋的毛色也被撐開！

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一眾網民看到媽媽的發文後，紛紛被洛洛的胖肚子吸引著，並留言道，「我有看到扣子的洞」、「跟我一樣，西裝扣不起來」、「媽媽好有才！」、「原本合身西裝，被變肥的肚肚蹦開了扣子，這個也常發生在人類身上啊」、「那不是沒扣好，妳看上面都脫掉了，那姿勢是在說：來吧，請嚕！」

▼▼同場加映：日本京都有一位飼主在社交平台曬出自家虎斑貓「Arai」飼養一年前後對比照，照片可見原本擁有小V臉的虎斑貓驚變包包臉，雙下巴溢出令脖子完全消失，一眾網民不禁懷疑小貓咪是不是被調包！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主早前表示，家中雄性唐貓「大頭」已經10個月大，但仍然未有蛋蛋，主人一直以為貓咪是發育不全，患有隱睪症，非常擔心，每天都問貓咪「蛋蛋什麼時候才會長出來」，但日前貓主才獲義工告知背後真相，令她非常崩潰？



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