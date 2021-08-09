流浪貓｜暖女生日聽到牆內有貓咪哭叫聲　下秒鑿洞發現驚天大禮物

有時流浪貓都是懂得選擇主人。

台灣有網民在社交平台表示，日前她生日當天回家，聽到車庫傳來超大聲的貓叫聲，她大感不惑，巡視了一下之後，發現聲音來自牆壁內部。於是她嘗試鑿開牆洞，半小時後發現一份驚天大禮物，等她拆開......



曾小姐早前生日當天，突然聽到車庫的牆內有貓咪哭叫聲。（受訪者提供）

網民曾小姐接受《香港01》訪問時表示，上星期她慶生後回家，在車庫停車時拉開車窗，突然聽到一連串超大的喵喵叫聲，「本來以為在天花板，結果巡了一下之後發現在牆內，牠一邊叫，一邊抓牆壁，就發現牠的大概位置了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來曾小姐決定拿工具鑿開這個牆洞，半小時後，她終於發現洞後的驚天大禮，完全嚇呆！

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網民看到曾小姐的生日禮物後，紛紛笑指「生日禮物自己跑來了，拆牆就是拆禮物」、「天上掉下來的禮物！您就收了吧！」、「生日禮物沒有不收的道理啊」、「這就是『愛的迫降』」、「天花板掉下來的禮物，不能不收啊」、「貓：缺禮物嗎？現在你有了……生日快樂」。

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