流浪貓｜愛滋唐貓患口炎瘦到皮包骨　爸悉心照顧變「足料白水餃」

只要給予機會，愛滋貓都可以有出頭天。

台灣有義工近日在社交平台分享一張流浪貓「喵喵樂」大變身的照片，身患貓愛滋的牠三年前瘦到皮包骨，而且嘴巴不斷流著口水，無法進食。後來牠被主人收養後，好食好住，終於蛻變成一隻足料白水餃！



流浪的喵喵樂當時瘦到皮包骨。（受訪者提供）

義工艾莉接受《香港01》訪問時表示，三年前喵喵樂突現出現在義工的餵食區，當時的牠瘦骨嶙峋，非常虛弱，嘴巴不停流著口水。貓貓被送到醫院之後，確診患有貓愛滋，醫生指牠情況不樂觀，建議讓牠自然離開，不用強求。但喵喵樂沒有放棄，經過治療後，逐漸恢復健康。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可惜天意弄人，喵喵樂在暫託期間，又發現患有嗜酸球菌口炎，最終幾乎把所有牙齒全部拔掉。即使治療過程很是痛苦，堅強的喵喵樂都一一捱過去，如今更變成一隻超白滑的大肥豬！

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對於喵喵樂現時的幸福貓生，艾莉非常感動，「我想表達的是愛滋貓並不可怕，人跟貓的愛滋病不會互相傳染，只要給牠們一個機會，牠們真的是非常可愛。」艾莉希望所有落難的毛孩，都可以跟喵喵樂一樣逆轉命運。

▼▼同場加映：其他流浪貓咪感動故事！▼▼



▼▼台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



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▼▼台灣貓主日前表示，兩年前遇到一隻癱瘓流浪貓「阿吉」，當時醫生推斷牠是被前主人打傷後丟出來，建議安樂死。方小姐堅拒，並用盡方法醫治牠。兩年過去，阿吉依然健在，最近還懂得報答姐姐當初的不殺之恩，令她感動不已。▼▼



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