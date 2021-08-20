美國短毛貓｜試卷打漏學號學生傳貓照道歉　老師18字回應網民激讚

原來主子除了在家中耍廢之外，在危急關頭，都可以幫到貓奴呢！

台灣有網民在社交平台表示，因新冠肺炎肆虐，近日期末考試改為線上進行，誰知她交卷後才發現學號打漏了1個位，她隨即傳電郵給老師解釋，並附上愛貓照致歉，最後老師竟以18字風趣回應，令網民大讚！



棠棠樣子可愛，是家中的寶貝。(Instagram@ttang_meow)

網民Alice接受《香港01》訪問時表示，家中的美國短毛貓「棠棠」性格非常黏人，會陪主人入睡，牠亦很喜歡湊熱鬧，當Alice跟媽媽在聊天，棠棠就算在別的地方睡覺，也會即時跑過來，令一家人哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

近日台灣新冠肺炎疫情嚴重，Alice的學校將考試改為線上進行，但粗心大意的她，在交試卷時，沒有好好檢查，把學號打漏了一個數字！Alice發現後，馬上傳電郵給老師致歉，「老師！我是XXX，我考卷的學號好像少打一個0！正確的是XXXXXXXXX，非常不好意思，附上我家貓貓的照片以示歉意。」

誰料老師收到電郵後，下秒居然這樣回覆……

▾▾▾點擊圖片放大看，老師的18字風趣回應！▾▾▾



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網民看到老師的風趣回應後，紛紛笑指「主子終於都大派用場！」、「都是別人的貓」、「貓貓的晚餐一定要加料的吧！」、「要加雞腿了」、「老師的回覆好可愛」、「怎麼看出來有家教啦」、「這都是貓貓的功勞～」、「我覺得國文老師有看過禮貌貓貓的梗圖！」。

同場加映：其他唐貓的搞笑事件！



【同場加映：外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......】



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟咪幾鍾愛男人的程度是如何？▾▾▾



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點擊連結看全文：唐貓Ｘ暹羅貓｜前主人告誡：這貓超愛男人 媽以為說笑養半年後悔

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼



▾▾▾點擊圖片觀看浪浪咪咪入屋後，令主子後悔收編的過程！▾▾▾



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點擊連結看全文：流浪貓｜虎斑貓入屋20日變仇人 媽超後悔收編：轉世來報仇