為食貓爬上枱想偷食蝦仁炒飯慘遭「拉皮攻擊」　臉容扭曲仍不退讓

為了健康著想，寵物貓狗一般而言不建議給牠們吃人類的食物，但有時牠們就是會對主人的伙食產生興趣。一隻貓在主人用餐時跑到桌上覬覦著蝦仁炒飯，被主人擠壓臉頰形成滑稽的模樣，笑翻網友。
日本飼主在Twitter上傳四歲小步舞曲貓「moka」的有趣照片，桌上有盤蛋炒飯，牠似乎被其中的蝦仁吸引，爬上桌盤據在炒飯前虎視眈眈。主人為了阻止吃於是「攻擊」牠的臉，像拉皮按摩一樣從後方將臉頰往上提，讓moka像被絲襪套頭一樣臉整個變形，但牠還是打死不退，頑固地趴在炒飯前。
按圖看清moka奇趣表情、日常生活萌照！
+5
飼主表示，準備三餐時，moka時常爬上桌盯著廚房，為了預防牠誤食，在正式開動前，不會把食物端上桌；若在用餐當中moka爬上桌，也會把牠趕下去。但事情發生的那天，又跑上桌的moka卻怎樣都不肯下去，最後是男主人強制把牠抱下桌。
飼主說，moka不會吃人類的食物，當有含魚類的料理，才會過來看看，當天可能是被炒飯裡的蝦仁味道吸引，moka平常喜歡吃乾燥雞肉以及金槍魚和鰹魚口味的零食。
飼主解釋，經常這樣玩弄moka的臉，牠本人似乎也滿喜歡的，不用擔心牠會不舒服，由於毛很長，只要輕輕拉就會變成這麼滑稽的臉了。
▼▼同場加映：為了吃，貓咪真的會想盡方法。這次貓咪看到爸爸吃完東西後，便想偷偷去吃剩餘的麵條。但當牠大力啃咬下去時，發覺這麵條也實在太硬了。貓咪一臉狐疑，為何蠢奴才會喜歡吃這東西！▼▼
【點擊圖片放大看，曼基貓納堤將什麼當成麵條呢？】
+25
點擊連結看全文：為食貓以為「米色條狀物」是麵條狂啃咬 爸全程爆笑：擔心牠智商
流浪貓｜愛滋唐貓患口炎瘦到皮包骨 爸悉心照顧變「足料白水餃」流浪小黑貓胃如黑洞整天上門討吃貓糧 媽跟鄰居聊天揭驚天大騙局虎斑貓丨好心收留爛嘴流浪貓 半個月後給暖媽送6大驚喜報恩154隻走私貓到台灣即遭安樂死 獸醫系學生一語道破悲劇成因鬼節七月十四｜監視器見離世黑貓復活 3個寵物靈異經歷超心寒摺耳貓｜以為喵扮狐獴賣萌大讚可愛 媽哭訴悲劇貓生：牠不該存在寵物住院｜貓狗住院情緒超緊張 3個方法提升安全感
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】