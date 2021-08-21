寵物住院｜貓狗住院情緒超緊張　3個方法提升安全感

毛小孩的健康是做父母最在乎的事情，但是有時候還是會有意外（骨折、車禍、中暑）、或是不得已的狀況（犬貓瘟、癲癇、老年疾病）發生，讓毛小孩需要住院。第一次住院總是讓家長放不下心，同樣地，毛小孩也會因為種種因素感到不安及害怕，可能毛小孩沒有被關在籠子的經驗、也可能比較難適應陌生環境；要如何降低毛小孩的緊張情緒，即是主人的責任了！

文：布莉特／滔客



心情會影響病情，如果毛小孩的情緒穩定、放鬆，一方面可以縮短復原期或降低風險，一方面也讓獸醫和助理們方便醫療行為。以下三點可以讓毛小孩放鬆一點的方法，提供爸爸媽媽們！

紓緩毛孩住院緊張三個方法（按圖看清👇👇👇）

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一、安全感

可以是毛小孩經常用的毯子、主人的衣服，也可以是經常玩的玩具、玩偶，要注意的是，物品不要太大、太佔空間，不然在籠子裡的毛小孩也會很難起身或移動。以貓咪來說，可以找個大小適中的紙箱放進籠子，讓牠們有個遮蔽、躲藏的地方，會比較安心；以狗狗來說，鋪一塊布或紙板給牠們，讓牠們有佔到自己地盤的感覺。

二、飲食

除非毛小孩的情況，需要使用特殊的飼料或食品，主人一般可以毛小孩常用的飼料、罐頭或是小零嘴，讓一些比較挑食的毛小孩，比較不會有適應期的問題。也可以自備毛小孩平常使用的飯碗、水碗（方便為優先考量），讓怕生的毛小孩不會不願意吃東西、喝水。

三、陪伴

主人（奴才）可說是毛小孩最大的精神支柱及安全感來源，可以的話，每天撥一點時間到醫院陪伴毛小孩，也順道了解毛小孩一日的狀況、醫生的處理方式。有些比較怕生、依賴感比較重的毛小孩，可能會因為緊張的關係而憋尿、不進食，主人的出現及陪伴，會讓毛小孩稍稍放下警戒心，對毛小孩無非是很大的幫助！

如果毛小孩還是依然很緊張，可以使用貓草（當然是給貓）或是把籠子用布稍微遮起來，讓毛小孩不用一直保持警戒狀態、可以好好休息。而住院的期間，主人的心態也是很重要，相信醫生及助理們的專業，有疑慮的地方也趕快向獸醫提出，讓醫療過程順利、住院時間縮短，主人及毛小孩就可以繼續相互陪伴、開心生活下去囉！

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