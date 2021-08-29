小奶貓突然食慾大減爸急慌　獸醫檢查後揭流浪貓催淚悲歌

浪貓動物經常都三餐不繼，有能力的話請伸出援手。

這個暖心的救貓故事，來自日本網民@ribero_hamiy所分享。他在Twitter上表示，在7月底時，在家附近的橋底下，發現一隻瘦弱無依的小奶貓，於是便帶了牠回家。起初小貓的胃口非常好，常常喵喵叫要吃更多。但最近小貓食慾突然驟降，令他很是擔心，於是便帶去求醫。沒料到獸醫回覆的一句解說，便惹哭了網民。



（twitter@ribero_hamiy）

這個在日本Twitter上引起不少回響的心酸故事，由網民@ribero_hamiy所分享出來。他指在7月底時，在回家的橋底邊聽到微細的喵喵聲，並發現了一隻虛弱的小奶貓。

他見貓咪可憐，附近又沒有貓媽媽，於是便帶了牠回家。當時小貓還很嬌小，他特意去買了專為幼貓而設的奶回來給貓咪。小貓咪用力吸吮着奶水，牠顯得很是飢餓，吃完一瓶後還在喵喵叫。

但最近，小貓像是沒有食慾，吃的份量大減令他很是擔心，於是急急帶了牠去看獸醫。獸醫檢查後，輕鬆地對他說不用擔心，原來貓咪突然食量減小，背後藏着令人心酸原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟為何小貓突然像身體不適，沒有胃口了呢？

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這段救起浪貓小貓的故事，在網上得到不少人認同。當大家還擔心，為何小貓突然沒食慾時，下一秒獸醫給出的催淚答案，令網民都感到流浪的無助。幸好，小豆豆找到了家，有爸爸承諾會永遠愛牠。

網民也送上祝福，祈願所有浪浪都找到家，並呼籲大家應以領養代替購買，杜絕這些流浪貓悲歌的出現。「願所有浪浪都能找到一個溫暖的家」、「小貓很幸運能被你收養」、「我收養過的流浪貓也會這樣」、「小貓真可愛，要幸福永遠啊！」

▼▼同場加映：「六年前我救了你，六年後你救了我。」貓咪樂樂的媽媽，早前在網上討論區「Dcard」裏分享了一篇文章。她指自己在6年前，救起了一隻被人遺棄的貓咪，雖然知道要花大筆金錢去醫治，但她還是甘願去救活牠，結果她負債累累，要邊上學邊替人補習來還錢。不過，樂媽的心血沒有白費，經悉心照後，樂樂康復了，更在6年後報恩，成為了她的救命符。▼▼



點擊圖片放大看，究竟樂樂如何拯救在憂鬱症中受痛苦的媽媽

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▼▼同場加映：台灣有飼主在Facebook開Post調侃「我養到一隻蝙蝠？」該主人更圖文並荗小黑貓「屁屁」被裝進襪子拎起來的照片，看起來根本就是隻蝙蝠，眾網民紛紛笑指：毫無違和感！▼▼



▼▼▼點擊圖片放大看，為何媽養了一隻蝙蝠！▼▼▼



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