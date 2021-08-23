搬新家後每天有自來貓上門　頸圈信件打開　爆驚人來歷

每一隻神秘的貓咪都能為你帶來最奇妙的體驗！

外國有網民剛搬到新家，便吸引了一隻自來貓天天上門討摸，她從貓咪的外觀猜測牠應該是鄰居的家貓，便寫了張字條放在貓咪的頸圈上，希望能和貓咪的主人聯絡上。沒想到她們透過「貓咪傳書」竟揭開了牠的驚人來歷！



Joanne利用貓咪傳書終於得知自來貓「Finn」的驚人來歷！（fb＠Joanne Gentzler）

美國網民Joanne Gentzler，去年12月和家人一起搬到新地方居住。有天，她出外採購的時候，為了方便搬運貨物，於是打開了家門，沒想到一隻灰色的貓咪竟借機從她的大門溜進屋裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻貓咪不但絲毫不怕生，更旁若無人地躺在Joanne的沙發上，Joanne看到貓咪有戴頸圈，而且身體整潔，猜測牠是鄰居的家貓。自那天起，這隻貓咪便天天上門討摸，Joanne決定把紙條放到貓咪的頸圈中，希望能聯絡上牠的主人。而這次的貓咪傳書竟偶然揭開了牠的驚人來歷！

【▾▾▾點擊圖片放大看： 到底貓咪傳書揭開了什麼驚人來歷吧！▾▾▾】



+ 10

Joanne表示沒想到竟會因為一隻貓咪而發生了這麼不可思議的事情！雖然有點不好意思，但她很享受和跟這隻貓咪的相處時間，也很高興牠能來到自己的家中。

▼▼同場加映：生活在美國的貓咪Ron，近日不經意到成為了網絡話題，這全因為牠的貓資料，被人刊登在一個走失寵物網站上。但牠的主人Brandi Schmidt卻表示，貓咪每天晚上都陪她睡覺，從沒走失過！▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟貓咪Ron的相片為何會被人放到走失寵物網呢？這背後是否藏着什麼大秘密？▼▼



+ 20

點擊連結看全文：寵物尋協網站驚見家貓貓照片 媽與鄰居閒談 意外揭發世絕疑案

▼▼同場加映：日本一家文具店，時常在門外擺放著一堆廢紙箱。近日，有網民路過發現紙箱堆裏躺著一隻虎斑貓，牠兩眼混濁、無辜可憐的樣子，令不少路人擔心牠是隻可憐的棄貓。正當他們想抱起貓咪之際，看到紙箱外寫上12個大字，標明這隻虎斑貓的真實身份，令他們大吃一驚！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看：紙箱外寫上了什麼字令網民笑翻！▾▾▾



+ 35

點擊連結看全文：唐貓｜路人誤會路邊紙箱有棄貓 箱外12字澄清笑翻網民