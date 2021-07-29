洪永城梁諾妍收養繁殖場金毛尋回犬　牠被割聲帶未算最慘…

藝人洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）於本月中（7月11日）舉行婚禮，當日更宣布懷孕消息，想不到如今又有喜訊！說的就是他們剛剛領養了一隻4歲半的金毛尋回犬「Molly」，原來Molly身世超可憐，幾年來不停被繁殖場強迫生育，更慘遭割聲帶，惟這些事情都未算最嚴重！



Inez最近收養了慘被割聲帶的Molly。(Instagram@inez_leong)

洪永城與梁諾妍一直是圈中的愛狗之人，以前經常會拍拖放狗散步，兩個月前他們心愛的牧羊犬「Coco」離世，兩人悲慟不已，惟Inez並沒有因此不再養狗，反而將牠的大愛延續！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一個月前Inez在收容所遇上被繁殖場遺棄的金毛尋回犬Molly，得知牠做足4年生仔機器，而且又遭繁殖場的人割去聲帶，「沒有做狗仔可以出聲吠的權利」，讓Inez非常心痛，決定領養牠。但原來Molly被割聲帶，仍未算最慘，繁殖場在遺棄牠之前，更逼狗狗這樣做！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟被割聲帶的Molly，還被繁殖場如何不人道地對待？▾▾▾



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【點擊圖片放大看，早前洪永城及梁諾妍的愛犬Coco離世，Inez在悼念Coco的長文中，留下約定，令網民看後眼眶都濕了】



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即使Inez懷孕中，仍決定領養成犬Molly，簡直是圈中的愛心爆棚的女藝人！她還呼籲大家「領養代替購買」，可以到不同的動物收容所，領養被遺棄的毛孩，給牠們一個家。

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▾▾▾同場加映：早前阿Sa的14歲狗兒子「碌柚」不敵糖尿病離世，5日後她再表示，16歲狗爸爸「荔枝仔」緊隨碌柚當小天使。阿Sa一周內連續痛失兩寶貝，非常傷心，她更在社交表台寫道，希望荔枝仔可以「原諒我哋嘅選擇」。▾▾▾



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點撃看全文：蔡卓妍痛失貴婦狗碌柚 幾天後狗爸荔枝仔離世 阿Sa道歉冀狗原諒

▾▾▾同場加映：林凱恩（Iris）家中有一隻17歲的北京混八哥犬「毛毛」，可惜近日牠高齡離世，Iris非常傷痛。她更指毛毛臨終前用力說了一句人話，令一家人深感牠的孝順。▾▾▾



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點撃看全文：《愛回家》Bonnie 林凱恩17歲北京狗離世 臨終說一句廣東話告別