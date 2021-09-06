陳庭欣3000呎九肚山豪宅曝光　比高犬、獵犬XXXL天台歎開揚山景

藝人陳庭欣（Toby）與坐擁十億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖幾年，感情非常穩定，女方生活更越來越富貴。據悉Toby去年以月租10萬搬入沙田九肚山3000呎洋房，家中的多隻鸚鵡及兩隻愛犬，可以豪歎XXXL天台開揚山景，四圍放電！



Toby與愛犬在逾600呎天台放電。（Youtube@Animore TV 動物踩過界）

Toby一直是圈中愛寵之人，養有6隻鸚鵡，年初她與男朋友Benny更成為狗奴，飼養比高狗「一姐」以及查理斯王騎士犬「Winter」。Toby表示，同時養鸚鵡及狗狗絕不容易，要花許多心機及時間，而且因為愛犬年紀尚小，非常好動，平時要將雀狗分隔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前Toby搬入沙田九肚山的3000呎洋房，坐擁630平方呎天台，及400呎花園，毛孩們在屋內任跑任飛，都不成問題！日前她拍攝自家YouTube Channel節目時，更將豪宅的奢華內部環境曝光，令網民非常羨慕！

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Toby早前在豪宅慶祝34歲生日，除了有家人外，她更邀請了多位雀友一齊慶祝，當晚她更親自落廚，炮製過十人的晚餐，招呼朋友。最近亦有傳Toby與男朋友有意計劃今年結婚，故進駐名人豪宅區築愛巢。

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。



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同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。



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