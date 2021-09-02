橘貓差點撐爆新衣服　媽決心幫牠減肥　一年成果公開網民超震驚

十隻橘貓九隻肥，還有一隻特別肥，這個坊間傳聞，應該是真的吧？

這隻看起來相當健壯的橘貓，1年前幾乎把媽媽新買的涼感衣撐爆，媽媽決心要幫牠減肥，經過1年時間，牠最終的成果會怎樣呢？當網民看到結果後表示不敢相信，難道牠有偷偷去健身？



一年多前，媽媽擔心Dika的健康，於是決定要用減糧方式，來替愛貓減肥。（Mila Kerker Lee）

一年多前，住在台北的李小姐為橘貓Dika穿上了一件涼感衣，希望牠在炎炎夏日能增添一點涼快感。當時，她留意到Dika實在太「健壯」，衣服幾乎被牠撐爆，於是決心開始替貓咪進行減糧計畫，希望讓貓咪回復苗條之餘，亦可以更健康。可是，一切不似預期，一年後當貓咪再次穿起同一件衣服時，竟然看不出分別！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

李小姐最近在交社平台上，分享了家中貓咪Dika穿上一件涼感衣的照片，並表示「一年過去了，糧食也減了，還是這麼小件」。但事實上，當大家看到貓咪時，不甘要說一句，不是衣服太小，而是橘貓太健碩了吧！

點擊圖片放大看，究竟Dika經過一年努力，有沒有體重略減呢？

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媽媽表示，怕太激烈減肥會令Dika出現脂肪肝，所以就讓牠慢慢減，結果瘦得很慢。加上Dika平日不太動，而且看到零食時就眼前一亮，會第一時間跑過來討吃！導致Dika的減肥大計不算成功。不過，媽媽有帶Dika去定期檢查身體，獸醫表示Dika的血檢數值都蠻漂亮的，就是不要再胖下去了！

網民看到Dika的一年減肥成果後，基本上覺得完全沒有改變！而且手臂看起來實在很強壯，牠是在有玩健身嗎？「不要小看橘貓基因」、「這......這也太壯了吧」、「感覺有在練拳擊跟舉重」、「好像有點壯，乾乾都有加乳清蛋白吧」、「為什麼要套內褲在身上？」、「有沒搞錯，是衣服又縮水了」、「牠自己都傻眼貓咪」、「別惹牠，一拳貓掌就能把人揍飛」、「不是貓咪胖了，一定是衣服的錯！」

▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



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▼▼同場加映：外國有網友在社交網站的貓咪群組上，分享了一件自家貓咪的有趣事情。事源她近來總能在自己的袋中翻找到「奇怪東西」，一開始她以為是貓咪貪玩而不以為意。怎料一天，她突然意識貓咪可能是怕她不懂狩獵會肚子餓，於是特意為她準備這份貼心禮物！▼▼



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