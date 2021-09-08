Jeremy@MIRROR 26歲生日望粉絲捐錢做善事　10萬大禮連浪貓都有份

人氣偶像男子組合Mirror成員之一Jeremy（李駿傑）今日（9月8日）26歲生日，一眾粉絲Unicorn（Jeremy粉絲暱稱）為他準備一連串的生日應援，包括駿駿號巴士、巴士站燈箱廣告、大型LED廣告、相畫展、駿駿Cafe等等。Unicorn亦都籌了10萬港元做生日禮物，但最終的送禮對象竟然是流浪貓！



外表冷酷的Jeremy，原來心底裏都有溫情一面。（Instagram@jeremy_0908）

Jeremy一直是圈中愛寵之人，養有約瑟爹利「qq」，年初更加入貓奴行列，領養了愛貓「Nana」。Jeremy指自己平時喜歡宅在家，每次回家時，Nana都會向他討摸，非常可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

今日是Jeremy的26歲生日，雖然他要在工作中度過，但他直言非常感恩生日可以有工開。Unicorn亦一早已花40萬預備不同的生日應援，包括在戶外電視、巴士車身、巴士站登廣告，還有Jeremy的相畫展及專屬Cafe等等。一向深知偶像是愛貓之人的Unicorn，今年更籌了10萬元做生日禮物，但原來這封大利是送給一眾流浪貓！

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Jeremy表示，日前已經偷偷地去到相展及Cafe打卡，對於粉絲為他準備的心意，Jeremy非常感動及驚喜，但仍希望他們可以將金錢用來做更多的善事。

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。



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同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。



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