唐貓｜媽打疫苗後發燒昏倒在床　虎斑貓做暖心舉動　網民大拍手掌

常說貓咪都是有靈性，懂得察言觀色。

日本有貓主早前打疫苗後發燒，當她臥床休息時，家中的虎斑貓「朔太郎」非常擔心，下秒突然做出暖心舉動，媽媽將事件分享到社交平台，網民看到後，紛紛大讚貼心的朔太郎！



朔太郎樣子可愛，深得主人喜歡。（Twitter@1Shuo）

虎斑貓朔太郎性格乖巧，最愛黏著媽媽，平時在家常要主人陪玩。日前貓主施打疫苗，但回家後出現不適，開始發燒乏力，於是她臥床休息。朔太郎見狀後，不停走出走入，媽媽大感不惑，惟沒有多想繼續入睡。當她醒來後，竟然看到眼前暖心一幕！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民看到朔太郎的人性舉動後，紛紛大讚「牠擔心奴才生病」、「貓咪超體貼」、「主人很幸福」、「都是別人家的主子」、「有被關愛的感覺」、「貓：奴才不能病倒，不然沒人買罐罐」。

▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



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▼▼同場加映：外國有網友在社交網站的貓咪群組上，分享了一件自家貓咪的有趣事情。事源她近來總能在自己的袋中翻找到「奇怪東西」，一開始她以為是貓咪貪玩而不以為意。怎料一天，她突然意識貓咪可能是怕她不懂狩獵會肚子餓，於是特意為她準備這份貼心禮物！▼▼



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