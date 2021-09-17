爆眼愛滋貓差點凍死路邊　收編8個月　媽發現牠有超強肥胖因子

只要是橘貓就一定逃不出肥胖基因的五指山。

台灣一名網民近日在社交網站上分享了一張對比照，只見原本眼睛受傷且可憐楚楚的橘貓，搖身一變成了一隻愉快又健康的貓咪！然而，8個月前的牠身受重傷差點就凍死在寒冷的冬天裏，幸得網民的幫助才得以康復。沒想到在網民家生活的這段時間，這隻橘貓便盡現牠基因中的肥胖因子，成功增重兩倍！



橘貓「小橘」性格膽小卻很愛說話，剛撿回家的時候受了重傷，左眼更被瀝青覆蓋而爆了。（受訪者提供）

媽媽黃小姐在接受《香港01》訪問時表示，橘貓「小橘」的性格膽小卻很愛說話，有時候會像唐老鴨一樣一直在講話，非常可愛。媽媽說小橘剛到家的時候體力不好要關籠養病，每天照顧牠都很親人，後來能自由活動後便很親貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽表示當初遇到小橘的經歷對她而言有很特別的感受，因為她第一次遇到陌生的貓咪向她求救。而且拿誘捕籠去抓牠的時候也不用什麼誘餌，小橘便自己乖乖進去，不吵不鬧。現在在媽媽的細心照料下，小橘已逐漸康復並成為了媽媽家中的一份子！不但和家中貓咪相處融洽，食量也很大，其他貓咪沒吃完的零食都會被牠清空！

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一眾網民看到小橘的變化後，紛紛感謝媽媽的細心照顧並留言道「謝謝妳的付出與愛心」、「感謝你的愛心！（心心）貓咪變得超漂亮的，有人疼愛就是不一樣！」、「謝謝你，改變小貓的一生」、「牠知道走進誘捕籠牠才有重生的機會，牠知道妳是牠的貴人妳會保護照顧牠，很感謝妳的愛心祝福妳平安順遂」、「眼睛長得超可愛！」。

▼▼同場加映：台灣飼主Tina在一年前收養橘貓。當時小貓咪被雨水打到全身濕透，身上沾了機油、眼睛又受到感染，看起來怪可憐的，於是Tina決定收養牠。沒想到，在Tina悉心照顧下，小貓咪竟然來一個大變身，外表十足仙氣飄飄的品種貓，這次真的撿到寶了！▼▼



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▼▼同場加映：台灣網民蕭小姐，近日在社交群組裏，分享了她把一隻患有口炎的貓咪帶回家，在半個多月後便為她送上6大驚喜包作為報恩。雖然這貓咪患有口炎，下顎幾乎已沒有牙齒，但牠很是乖巧，沒挑食甚至可以讓你替牠剪指甲，因此蕭小姐盛讚這是天使浪浪。▼▼



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