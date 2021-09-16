橘貓戒心超強　看醫生要連貓帶砂盤　一年後驚人改變爸超感動

台北內湖飼主自強收編一隻不親人橘貓「阿喵」，當時連動物之家的人都再三警告「阿喵警戒心很高」，叮囑要好幾個月才能摸，果真到家後阿喵便躲在烘碗機幾天，而後又跑進貓砂盆裡流眼淚，貓奴著急得「連盆帶貓」扛去看醫生，最終得到醫生尷尬回應「阿喵身體沒有大礙哦」。



飼主自強2019年11月領養了阿喵，他受訪時說道，「第一週接阿喵回家後，就跟牠玩躲貓貓玩了半年，不要說摸貓，連看貓都看不到！」他回憶那幾天阿喵躲在貓砂盆眼睛紅紅的，像是在哭，他便著急的扛起貓砂盆直衝獸醫院，最後醫生僅說「眼藥水早晚點兩次」，當下還被院內其他奴才投以「訝異」的眼神，害得他只能苦笑回報。

點擊下圖看橘貓阿喵由一開始領養到現在的改變👇👇👇

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自強坦言，其實前半年連貓都看不到，「真的有點後悔領養阿喵」，但後來試著改變心態把阿喵當成「室友」，心裡就舒服多了，「雖然要幫牠把屎把尿，但或許這就是我們緣分！

自強在貼文中分享，當時看見阿喵時就認定了牠那懶洋洋的眼神，動物之家還提醒，「先生，我們剛剛出動了三個人好不容易才把牠從飼養籠抓進外出籠，牠警覺性及攻擊性有點強，要換一隻嗎？」他更訝異表示，第一次遇見領養遭勸退的情形，但他仍堅持領養阿喵，更笑稱領養到「超級撒亞貓」。

阿喵被收編近2年，牠依然對外人狂哈氣，唯一變化是牠願意接近奴才了，還變得十分黏人，奴才到家後會喵喵叫迎接，晚上會自己鑽進被窩裡一起睡，凌晨再起床開派對。自強花了漫長的1年等待阿喵親人，但看見毛孩的改變後，覺得過去的一切辛苦都值得了，甚至覺得這1年其實「非常短暫」。

奴才分享當年領養阿喵的經歷，短短1小時便吸引了3千網友按讚，更讓網友噴笑直呼，「我想知道最後點著眼藥水了嗎？」、「為什麼這篇悲傷的故事這麼氛圍搞笑XDDD」、「貓砂盆+貓砂+橘貓⋯手直接斷掉吧」、「有點哀傷，喝杯酒就沒事了。」、「悲傷又搞笑」、「好沈重的負擔啊」、「倔強的橘貓」、「蠻好笑又溫馨」、「太好笑了啦！怎麼這麼可愛啊」。

▼▼同場加映：近日，日本有貓奴家中的小黑貓走失。她在街上不斷呼喊貓咪名字，又走到公園與暗角尋找，但一直沒看到小黑貓的蹤影。正當她徬徨無助時，她看到公園裏有流浪貓，並想起一個都市傳說，於是她嘗試照着去做。結果……▼▼



點擊圖片放大看，究竟向流浪貓求助找回愛貓的都市傳說是否真的可行呢？

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】