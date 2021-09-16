西伯利亞雪橇天生黑面　媽收養牠以為已夠特別　3年後牠整頭黑髮

外國一隻西伯利亞雪橇「Osiris」天生就擁有一副「黑面」樣，經常被人誤會牠發脾氣，但這張特別臉孔卻深得媽媽歡心。誰知長大後的Osiris除了一樣臭臉之外，還長滿整頭黑髮，令網民統統笑瘋！



Osiris天生就「黑面」。（Instagram@osirisgibson）

Osiris兩個月大時，就來到媽媽Paige的家中，那時牠有一雙細小的眼睛，黑黝黝的臉，而身體卻是淺啡色。即使Osiris正在微笑，但牠的天生嚴肅樣子，都會令人懷疑牠心情是否不悅，就連媽媽為牠慶生，狗狗依然「黑面」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然Osiris時常擺出一張臭臉，惟沒有影響牠發揮雪橇的本性，狗狗每天都要出門玩雪，最愛在雪地上傻傻的不停翻滾，非常忘我，令主人哭笑不得。最近媽媽在社交平台分享Osiris三年前後的成長對比照，牠除了依舊一臉不爽之外，竟然還長出一頭黑髮！

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網民看到照片後，紛紛笑指「好迷人的狗狗！」、「依然十分厭倦」、「放下這隻熊！」、「不好意思，那不是狗，牠是北極熊！」、「3年後還是一樣的表情，太可愛了」、「狗：我受夠你了！」、「牠完全不像雪橇，樣子超特別！」。

▼▼同場加映：近日台灣有一名網民在社交網站上分享，雪橇犬「哈哈」在半年前跟附近的小黃狗結怨，現在每次散步的時候，只要遇到小黃，牠就會一路憤怒地對著哈哈狂吠，直到他們離開。到底半年前的那天，兩隻狗狗發生了什麼事情，又會令小黃如此深仇大恨呢？▼▼



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▼▼同場加映：台灣一名網民近日在Facebook上分享了一張雪橇犬的相片，只見美容完後的雪橇犬「Whiskey」一臉嚴肅地看著鏡頭，看起來不太高興自己新髮型的樣子。而厭世的模樣和爆笑的造型在網上引起了熱話。▼▼



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