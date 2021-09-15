雪橇犬越獄遭車撞翻滾2圈　爸親眼目睹差點嚇哭　下秒劇情超展開

養雪橇犬的人，真的是在任何情況下，都要打醒十二分精神！

這個十分驚險的畫面，由網民雪橇犬咪嚕的主人在社交平台上分享出來。他表示影片已是去年的事，當時家人本來讓咪嚕在後院玩，沒想到門沒關好，咪嚕竟奪門而出，結果發生了這場意外！



（ig@lumi.0903）

這宗令人心跳加速的意外事件，發生在去年7月。當時雪橇犬咪嚕本來在家中後園玩耍，但突然聽到開門聲，便秒衝了出去，更衝出馬路，被一輛私家車撞飛並翻滾了2圈。家人急急上前了解情況，結果大吃一驚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，雪橇犬咪嚕被車撞倒後情況如何，為什麼家人會大吃一驚呢？

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對於咪嚕的失控行為，網民們看到監視器畫面時，都表示很擔心狗狗有事。幸好最終咪嚕平安，這才讓網民嘴角上揚，大讚果然不愧是哈士奇！「真的會嚇死，幸好狗狗沒事」、「還好先看了文字，確定狗沒事，才敢點開影片看」、「傻狗有傻福」、「狗居然沒事，車凹了」、「雪地車與轎車的車禍」、「果然肇事者通常都會重回現場觀看情況」、「心痛車子被撞凹了」。

▼▼同場加映：近日台灣有一名網民在社交網站上分享，雪橇犬「哈哈」在半年前跟附近的小黃狗結怨，現在每次散步的時候，只要遇到小黃，牠就會一路憤怒地對著哈哈狂吠，直到他們離開。到底半年前的那天，兩隻狗狗發生了什麼事情，又會令小黃如此深仇大恨呢？▼▼



▾點擊圖片放大看：揭開哈哈和小黃結上樑子的原因吧！▾

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▼▼同場加映：台灣一名網民近日在Facebook上分享了一張雪橇犬的相片，只見美容完後的雪橇犬「Whiskey」一臉嚴肅地看著鏡頭，看起來不太高興自己新髮型的樣子。而厭世的模樣和爆笑的造型在網上引起了熱話。▼▼



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