「牠走了五個多月，我仍然不相信，心仍然好痛。」

15歲芝娃娃「Coins」大約半年前，行動變得緩慢，媽媽起初以為牠身體退化，不以為意，一個月後愛犬突然失去食慾，就醫後確診患上血瘤，只剩下兩日命。在Coins彌留時，牠突然用力推開媽媽，爬回狗床，此時媽媽看到眼前心酸一幕才明瞭牠的孝順。



Coins在離世前，還不忘展現牠的孝順，令媽媽感動不已。（受訪者提供）

2005年狗主「由加」在寵物店邂逅只有一隻手掌大的Coins，她接受《香港01》訪問時表示，當時足足考慮了一小時，才帶牠離開：「一到家Coins馬上嘔，我以為買咗隻病狗，打電話向店員了解，店員話佢暈車浪，我都係第一次見狗仔暈車浪，非常搞笑，就好像飲醉酒般，跌跌碰碰。」之後Coins在這個家撒下第一攤尿尿，一人一狗的緣份慢慢展開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Coins是一個可愛小靈精，多年來陪由加上山下海，經歷多個歡笑及難過的日與夜。半年前狗狗行動變得緩慢：「因佢有年紀，我以為係好似人咁退化，一個月後，佢冇食慾，我帶佢睇醫生，醫生一照，就話佢有血瘤，仲有好多粒，有啲爆咗已經流緊血，係呢兩日會走。」

無助的由加只好抱著愛犬，倒數最後的時光，在Coins彌留時，她將蜜糖放在狗狗口中，希望令牠沒有牽掛離開。十分鐘後，Coins用力推開媽媽，爬回狗床，當由加看到眼前這幕，才得知愛犬非常孝順……

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愛犬的突然離開，令由加心如刀割，「係呢十幾年，我對Coins都有啲內疚，因工作太忙，我只能帶佢喺屋企後山行走，係最近兩至三年，我退休先可以帶佢周圍去，可惜已近黃昏，我會銘記在心，永唔會忘記同Coins共度嘅時光，希望有一日，我會同Coins喺彩虹橋相遇。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主痛心表示，家中16歲魔天使「小可」器官衰竭，早前牠病情惡化，但媽媽有急事要回公司，叮囑小可要等她回來。同時她亦聯絡了傳心師，想跟愛犬好好道別。誰知小可竟然透過傳心師轉述遺言，媽媽聽到後，飛奔回家……▼▼



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▼▼同場加映：台灣一隻14歲西施狗「林餅餅」去年患上淋巴癌，幾乎每兩三天就要跑一次醫院，即使身體受到極大苦楚，餅餅仍非常堅強，持續抗病一年。上月初，餅餅連續7天都無法進食，但牠仍苦苦支撐，原來只為目睹媽媽幸福一刻，才願意離開。▼▼



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