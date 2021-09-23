唐狗｜媽帶汪散步遭警察截停盤問15分鐘　下秒劇情突變笑瘋網民

倘若在街上突然被警察截停查問，你會有什麼反應？

台灣有狗主在社交平台表示，早前帶唐狗「浩浩」散步時，突然遭警察截停，並即時被盤問狗狗是什麼品種、耳朵毛怎麼那麼長等問題，過程長達15分鐘，最終更要「拍照備案」，主人直言「當時害怕極了」，但當網民看到下秒劇情突變後，紛紛笑瘋！



媽媽早前帶浩浩散步時，被警察截停查問，更「拍照備案」。（受訪者提供）

狗主珊珊接受《香港01》訪問時表示，當初是在收容所領養浩浩，因為愛犬小時候眼睛很小，像李榮浩一樣，所以媽媽替牠取名「浩浩」：「浩浩在我要去領養的前一天拉血便，入院一個星期，一開始我真的是心急如焚，還以為老天爺又要讓我經歷一次生離死別，好險牠只是腸炎，不是犬小病毒，出院後回到我們家做小少爺的生活。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

上星期媽媽帶浩浩外出散步，期間突然被警察截停：「他看到我牽著浩浩，就過來問牠是什麼品種，耳朵毛怎麼那麼長，絕育沒有，就是各種問題，然後很酷的那種口氣，就像在執法一樣。」

之後警察更叫浩浩走過去，讓他拍照，突如其來的「拍照備案」令媽媽手足無措，更被路人圍觀，令她直言「我當時害怕極了」……

▾▾▾點擊圖片放大看，媽媽被警察盤問，最終劇情如何突變？▾▾▾



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網民看到此則有趣事件後，紛紛笑指「太可愛也是一種犯罪的行為」、「我也遇過餵浪浪的巡邏車，當時我也是嚇屬了，以為他們要來趕我，結果警察拿了一碗飼料下來，說要給狗狗們吃」、「過來我拍一張，這是威脅嗎？」、「被攔下來炫耀自己的狗」、「被警察叔叔搭訕，好特別的經驗」。

▼▼同場加映：這個令人感動的孩子們與小黑狗故事，由台灣網民Emma Lin在社交平台上分享出來。只見一隻受了傷的小黑狗，以及小紙條上寫滿稚氣與純真的文字。原來，兄弟兩人在照顧小黑狗Oreo期間發生了意外，兩兄弟內疚後悔，覺得自己沒照顧好，更寫下深情紙條。▼▼



點擊圖片放大看，究竟紙條上寫了什麼，令大家都流淚呢？

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，4年前開始擔任狗義工，拯救無數流浪動物，但原來他一直為浪浪付出心血及時間，卻漸漸忽略了家中愛犬「哥哥」，直至見到牠蒼老一幕，才慨嘆已經愛得太遲。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，馬晨祥看到哥哥如何蒼老，才深感後悔？▾▾▾



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