72kg高山犬乖巧又健康獲獸醫稱讚　下秒爆「唯一缺點」全場笑翻

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-27 07:00

有時說話有直接，是會傷害到弱小心靈的。 在台灣有狗主最近帶高山犬到獸醫處作定期檢查，並打預防針。整個檢查過程，狗狗都乖巧配合，令獸醫也忍不住要大大稱讚牠！不過，下秒獸醫提出了狗狗一個缺點，令場面瞬間尷尬起來。

這隻生活在台灣的大狗狗叫酷妹，是隻高山犬，令年已6歲。這天媽媽帶牠到獸醫診所作定期檢查，以及打預防針。

由於酷妹很乖很安靜，檢查都很順利，而牠的健康情況也令人滿意，於是獸醫愉快地稱讚酷妹乖巧，但下一句心底話說出來時，令場面秒變得尷尬起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟直白的獸醫說了些什麼，令本來愉快的氣氛秒變得尷尬起來呢？】

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網民對於酷妹的體重很感興趣，「看不出來有這麼大的份量」、「活在唐朝，就是貴妃級別了」、「怎麼可以說女生胖」、「獸醫都很直率，有次我狗狗去，獸醫說這是女生喔，我說是男生喔，獸醫直白說：胖到看不見小鳥，我家狗狗要哭了」、「人家只是骨頭重、骨架粗，一定是」。

同場加映：大狗狗真的特別可愛！

▾▾▾住在台灣高雄的陳麗卿，家裏養了２隻高山犬，平日牠們看似不太顧家，總是悠閒地生活，但沒想到牠們也有守護家園的心！從回看監視器的內容，媽媽被感動得拿出肉肉來獎勵兩隻狗狗。▾▾▾

【點擊圖片放大看，究竟兩隻狗狗為何在深夜突然吠叫呢？】

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點擊連結看全文：【高山犬｜狗狗清晨失常狂吠遭媽喝止 回看監視器後秒奉上肉乾道歉】

同場加映：大狗總是充滿愛，牠們還會用行動來證明。

▾▾▾體重近80kg、身高達180cm的高山犬「饅頭」每次外出除了吸引路人的目光，鄰居妹妹更會上前討抱！還要帶牠散步！媽透露這位猛男暗藏撩妹秘技，令鄰居妹妹一秒傾心！▾▾▾

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