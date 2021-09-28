被遺棄唐狗項圈勒頸險死終獲救　苦等數月無人領養　結局峰迴路轉

台灣一隻唐狗「Diego」被主人棄養流落街頭，當時牠的項圈勒頸，流血險死，幸得義工救起送院就醫。之後義工將Diego原放，卻被鄰居投訴，只好先找暫托家庭，可惜一直無人願意領養牠。最後機緣巧合下，Diego得到送養到美國的機會，結局峰迴路轉。



Diego一年半前被項圈勒頸，死過翻生。（受訪者提供）

義工Nelly Hsu接受《香港01》訪問時表示，去年她放狗散步時遇到Diego，牠總是跟在他們的後方，永遠保持距離。一個月後，她發現Diego身上散發著一股不好聞的氣味：「我用手電筒一照，才發現牠的項圈已經鑲進脖子，造成一個很大的環狀傷口，這才明白牠是一隻被遺棄的狗，狠心的主人在牠年幼丟掉牠時，沒有把項圈拿下來，造成牠的痛苦與傷害。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時Diego的藍色項圈已經染上鮮血，變成紅色，Nelly Hsu要與時間競賽，最終與其他義工成功用麻醉針吹箭，將狗狗帶到醫院治療。十多天後，Diego康復，Nelly Hsu將牠原放，卻被鄰居投訴狗狗咬垃圾，「我先把牠安置到暫托家庭，再想送養方式，但是台灣的黑狗，尤其是成犬，送養成功的機率真的很低。」

之後Nelly Hsu想到，或者可以嘗試幫Diego進行國外送養……

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Nelly Hsu心酸回想，Diego流浪時，總是被人類無情的驅逐，而項圈勒頸的傷口又臭又痛，令牠受盡人們的鄙視，無奈地承受各種委屈。現在Diego能夠擁有幸福狗生，苦盡甘來，Nelly Hsu感到非常欣慰，希望台灣的黑狗都可以獲得幸福的機會。

▼▼同場加映：這個令人感動的孩子們與小黑狗故事，由台灣網民Emma Lin在社交平台上分享出來。只見一隻受了傷的小黑狗，以及小紙條上寫滿稚氣與純真的文字。原來，兄弟兩人在照顧小黑狗Oreo期間發生了意外，兩兄弟內疚後悔，覺得自己沒照顧好，更寫下深情紙條。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，4年前開始擔任狗義工，拯救無數流浪動物，但原來他一直為浪浪付出心血及時間，卻漸漸忽略了家中愛犬「哥哥」，直至見到牠蒼老一幕，才慨嘆已經愛得太遲。▼▼



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