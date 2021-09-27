膽小流浪唐狗整天蜷縮在角落　義工不離不棄訓練20日後　結局...

並不是所有的狗狗都是那麼的熱情、親人……如果牠常年流浪，或被傷害過，重新讓牠打開心扉、接受和信任人類是一件極其困難的事情。如果你遇到這樣的狗狗，會怎麼辦？是搖搖頭放棄牠？還是努力用愛去溫暖牠、感化牠？



笨笨是一條1歲的流浪唐狗。從被撿到的那天起，牠一直保持著封閉自我、拒絕接觸外界的一切的狀態。基地的義工們想盡了各種辦法，笨笨依舊只是蜷縮在自己房間的小角落裡，不動、不鬧、不出聲。

唐狗笨笨由冷酷、怕生，到不再排斥與人接觸互動的過程（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 25

按照笨笨的這種狀態，幾乎不可能融入人類家庭，這就意味著牠幾乎不可能被領養成功……而救助基地的資源有限，無法長期收留笨笨，如果牠的情況得不到改變，那麼基地只能放棄笨笨……

就在所有人都覺得機會渺茫的時候，基地迎來了一批臨時志願者——他們是由B站UP主、寵物醫生、寵物行為糾正師組成的隊伍。其中包括了一位狗行為矯正師一浩。

在選取小伙伴的環節中，一浩從基地義工口中得知了笨笨的情況，看著趴在角落裡發呆、雙目無神的笨笨，一浩決定邀請牠一起接受挑戰！

一浩小心翼翼地嘗試為笨笨套上繩子，試圖帶牠離開房間。原本十分平靜的笨笨，在踏出房間的那一刻又馬上變得排斥，不顧繩子帶來的反牽引力，拼命想要鑽回房間裡。

但和笨笨這樣敏感又封閉的狗狗相處，恰恰最需要的就是耐心！在一浩的一次次嘗試之下，笨笨終於能夠跟隨到戶外進行活動。而一點點縮短的牽引繩，似乎也將笨笨和一浩的心拉得更近一些。

【延伸閱讀】暖男救流浪狗4年忽略愛犬 見牠蒼老一幕 他內疚：再陪十年好嗎👇👇👇

+ 53

作為基地裡唯一一條被一浩親自訓練的狗，笨笨原應是進步最快的才對。但敏感、膽小、自閉的性格讓牠的進步變得極其緩慢，遲遲達不到階段性目標。相較之下，其他那些被一浩稍稍指點一下的狗狗們都順利被領養走了……

面對這種情況，即便是有著眾多訓狗經驗的一浩也開始著急了，擔心自己無法幫助笨笨。作為專業的狗行為矯正師，一浩見識過眾多性格各異的狗狗，即便是再難馴服的，也從未感到這般焦慮。

因為我很清楚，其他那些狗在我這訓練完以後是要回家的。但笨笨不一樣，牠沒有家。 狗行為矯正師一浩

沒有家，就意味著，一旦失敗，笨笨將面臨著無處可去的情況。所以忍不住焦急、忍不住擔憂、忍不住恨鐵不成鋼。

也許是感受到一浩的擔憂與焦急，笨笨突然像是「開了竅」，那顆封閉許久的心終於開始展露心扉，不再抗拒與陌生人在同一空間、不再排斥與陌生人接觸互動，連雙目無神的瞳孔都似乎開始有點點光芒閃爍。

為了讓笨笨得到更多的關注，一浩親自為笨笨拍攝了照片、發布了領養信息。甚至還化身「嘮叨家長」，為未來的領養人詳細介紹笨笨的性格、笨笨需要得到哪些幫助……性格逐漸變得開朗起來的笨笨，終於迎來了第一份領養申請！

作為笨笨的臨時「監護人」，一浩對領養人的審核異常仔細，從對方家庭構成、性格、環境，再到職業，無一遺漏。他說：「笨笨不缺愛，牠缺的是帶領牠的人。」而他已經做到99%了，該有人去進行最後的1%了。他回憶著笨笨與領養人的互動，哽咽著說：牠不再需要我了。

【延伸閱讀】領養骯髒流浪狗意外撿到寶 40隻整容級變身的狗狗👇👇👇

+ 84

離別的時刻終將到來，似乎是預感到即將到來的分別，笨笨似乎又有些低落，蜷縮在凳子上一動不動，神情看起來有些落寞。而一旁的一浩，雖然嘴上嘴硬著說讓笨笨好自為之，眼圈卻也悄悄紅了。握著笨笨的手印下一個爪印作為紀念。

時間飛逝、一年過去了，笨笨有了屬於自己的家，一浩也再次回到基地當志願者。於是……在一個意想不到的下午，他們再次相見啦！笨笨身上似乎少了初見時那份怯懦和閃躲，眼神堅定又溫柔，臉上還像是掛著一抹淺淺的微笑。

從笨笨出現的那一刻起，一浩的視線再也沒離開過牠，忍不住一直傻笑。他記得這條和他朝夕相伴近一個月的狗狗，記得他們之間的關係如何一步步緩和、親近，記得他們的相遇、分別。同樣的，笨笨也從來沒有忘記他！舊友重逢，好久不見，甚是想念。

愛、陪伴和引導，也許虛無縹緲、也許捉摸不透。但就是帶著一種神奇的力量，引領著那顆孤獨又封閉的心，一步步向人們靠近……

我們都相信，這條在一浩和眾多義工幫助下打開心門的狗狗，一定能夠承載著眾人的期盼與祝福，一直一直一直做健康又快樂的小朋友！

【延伸閱讀】狗狗冷知識｜流浪毛孩常追車極危險 學會這一招令汪星人不再追車👇👇👇

+ 2

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】