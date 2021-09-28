俗語有云：「索女索著火水。」這句話套在狗狗身上也適用！台灣有網民在社交平台上分享小黑狗「毛毛」受傷的照片，正當大家為毛毛滿身繃帶、紗布而心疼之際，網民爆出牠受傷的真正原因。原來毛毛滿身傷痕，都是亂追女孩惹的禍，而且牠還要付出更沉重的代價！



台灣網民孔倪蔻日前在社交平台上，分享了一系列小黑狗「毛毛」受傷的照片，正當大家心疼毛毛滿身綁著繃帶之際，卻被網民寫的文字逗笑。原來毛毛受傷的原因，只因牠亂追女孩！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民接受《香港01》訪問指，毛毛是她朋友的狗狗，白天朋友去務農時，牠就會偷跑出去玩耍。毛毛尤其喜歡鄰居養的狗女，時常都會偷偷去找牠玩，不過這次卻玩出個禍來......

▾▾▾點撃圖片放大：看狗狗為什麼會受傷，原因令一眾網民既心痛，又忍不住想笑！▾▾▾

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雖然毛毛右前腳受傷得比較嚴重，不過都是皮外傷，並沒有大礙。但為免再度出現相似的情況，狗主決定要帶毛毛去絕育，看來毛毛日後都沒辦法再追女孩了。

網民把毛毛的故事分享到facebook「有點毛毛的」，結果獲得3千多位網民關注，部分網民心疼毛毛的傷勢，部分網民則被牠的故事惹笑：「抱歉！我笑了，這樣子包起來真的還蠻可愛的，毛毛真的還蠻有戲的，祝福毛毛早日康復。」、「為了讓牠一時的衝動，也罰牠付出兩顆蛋蛋（結紮），已視懲罰」、「包成這樣還笑這麼開心，還是建議主人帶牠去結紮的好」、「看照片，第一反應嚇到怎麼傷那麼嚴重，在看文字結果......對不起我笑了」。

▼▼同場加映：這個令人感動的孩子們與小黑狗故事，由台灣網民Emma Lin在社交平台上分享出來。只見一隻受了傷的小黑狗，以及小紙條上寫滿稚氣與純真的文字。原來，兄弟兩人在照顧小黑狗Oreo期間發生了意外，兩兄弟內疚後悔，覺得自己沒照顧好，更寫下深情紙條。▼▼



點擊圖片放大看，究竟紙條上寫了什麼，令大家都流淚呢？

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，4年前開始擔任狗義工，拯救無數流浪動物，但原來他一直為浪浪付出心血及時間，卻漸漸忽略了家中愛犬「哥哥」，直至見到牠蒼老一幕，才慨嘆已經愛得太遲。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，馬晨祥看到哥哥如何蒼老，才深感後悔？▾▾▾



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