唐狗｜帶小黃散步路人好奇問品種　媽回9字新名　他：一定很貴

所有狗狗都是無價寶，一樣值得被愛。

台灣有狗主在社交平台表示，平時帶愛犬「安安」外出散步時，常遇到路人稱讚牠耳朵很漂亮，很像梅花鹿。早前有人問及安安的品種，媽媽風趣地以9字新名回應，令路人驚嘆表示，「一定很貴」。



漂亮的安安，常被人誤認牠是梅花鹿。（受訪者提供）

狗主接受《香港01》訪問時表示，安安現時一歲大，因為她與丈夫只有一個小朋友，而且他們小時候也有養過狗，所以便決定飼養狗狗與孩子一起成長，恰巧當時鄰居的狗生了小狗，就將安安送給他們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

安安很喜歡咬樹葉，每天媽媽帶牠去公園散步時，牠總會叼片葉子來咬。平時他們散步時，經常都有路人稱讚安安的耳朵很漂亮，很像梅花鹿。有時亦遇到路人問及安安的品種，通常媽媽都會回答「唐狗」，但卻發現有不少人都不知道什麼是唐狗，於是媽媽就想出一個很威猛的9字新名回應！

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網民看到此則品種事件後，笑指「好帥氣的名稱借我用一下」、「超有質感的犬種名」、「我們都養名犬」、「我都說，這是純種的唐狗」、「這個回答太棒了！」、「剛剛滑下來沒注意看，以為是鹿......」、「明明就是小鹿斑比」、「菜單名稱越長越貴這句笑慘」。

▼▼同場加映：這隻來自台灣台南的唐狗老皮，這天竟然在看顧小妹妹喝奶時，因太累不慎入睡。媽媽回到房間看到這一幕，不但沒有怪狗狗失職，反而留住了這美妙的一刻。▼▼



【點擊圖片放大看，究竟老皮為何沒盡保母職責哄妹妹飲奶呢？媽媽解釋了背後原因】



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▼▼同場加映：在台北的新北市，這天媽媽見家中的貓咪們都午睡去了，自己也睡意漸濃，於是便也想休息一會兒。怎料才剛躺下床，就被家中的狗狗們，跑來跑去的追逐與吠叫聲吵着。媽媽氣上心頭，直接把狗狗喝停，然後拿出了「符咒」貼在牠們頭上，最後結果令人超意外！▼▼



【點擊圖片放大看，究竟在狗狗頭頂貼上符咒，會有什麼效果呢？】



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